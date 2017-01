Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine e-Mail für den gewünschten Gewinn und gibt seinen vollständigen Namen an. Bitte nur eine e-Mail für einen Gewinn pro Person versenden. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt.

Max Goldt liest



Unermüdlich kreist Onkel Max auf seiner Tour-Umlaufbahn durch die Republik und macht wieder Halt in der Schaubühne. »Lippen abwischen und lächeln« heißt sein neuestes Buch – und die Fans ziehen Flunsch, weil es schon wieder nur ein Best-of ist. Wir aber gähnen und sagen: Ach was! Ohne Goldt-Lesung beginnt das Jahr doch vollkommen prachtlos. (Foto: Axel Martens)

Lesung mit Max Goldt am 11. Januar in der Schaubühne Lindenfels.



Not on Tour



Eigentlich wollten Not On Tour nur einen Sommer lang ihr Punk-Projekt betreiben, einige Songs schreiben und Konzerte in kleinen Räumen spielen. Nun geht dieser Sommer mittlerweile sieben Jahre, vier Platten und so einige internationale Touren lang – und scheint kein Ende zu nehmen. Die Band aus Tel Aviv haut aber auch so guten und explodierenden DIY-Hardcore-Punk raus, der immer so schön weitergehen könnte.

Konzert mit Not on Tour am 11. Januar im Werk 2.



Queere Filmwoche



Queeres Kino passt längst in keine Schublade mehr. Das beweist auch in diesem Jahr aufs Neue das Programm der Queeren Filmwoche in der Kinobar und im UT Connewitz. Eröffnet wird sie am 5. Januar mit unter anderem dem meisterhaft gefilmten Historiendrama »Die Taschendiebin« von Park Chan-Wook und einem Dokumentarfilm über die amerikanische Dichterin Audre Lorde.

Film »Audre Lorde – The Berlin Years« am 5. Januar im UT Connewitz.



Ich, Daniel Blake



Auch mit 80 ist der überzeugte Trotzkist Ken Loach ein brennender Kämpfer für die sozial Benachteiligten. In seinem (vielleicht) letzten Film schildert er den bürokratischen Leidensweg eines 59-jährigen Schreiners, der sich bei der Arbeit verletzt und fortan auf Sozialhilfe angewiesen ist. Ausgezeichnet mit der Goldenen Palme in Cannes 2016.

Film »Ich, Daniel Blake« vom 5. bis zum 10. Januar in der Cinémathèque in der naTo.



