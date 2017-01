Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine e-Mail für den gewünschten Gewinn und gibt seinen vollständigen Namen an. Bitte nur eine e-Mail für einen Gewinn pro Person versenden. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt.

Dessner & Haydn



Bryce Dessner – der Gitarrist von The National – ist in der klassischen Musikwelt angekommen und als Komponist nicht nur beim MDR Sinfonieorchester beliebt. Seine Vorliebe für Saiteninstrumente lebt der 41-Jährige nun mit Kompositionen für die intimste aller Besetzungen aus – dem Streichquartett. Seine Werke »Aheym«, »Little Blue Something« und »Tenebre« setzt das Alive! Quartett am Donnerstag Joseph Haydns »Streichquartett Nr. 4« gegenüber.

Mono für Alle!



Der letzte Abend, an dem Mono für alle im UT Connewitz waren, wird von Anwesenden als »Konzerteskalation« beschrieben. Jetzt ist alles noch viel schlimmer, weswegen die Punkband wohl noch stärker und lauter gegen Kapitalismus, Trump, Grenzen und den ganzen Rotz anschreien muss.

DreamHack Leipzig



Seit vergangenem Jahr gibt es den Ableger des legendären E-Sports-Events auch in Leipzig. Nun treffen sich die Nerds wieder, um eine große LAN-Party auf der Leipziger Messe zu feiern. Die Stars der Szene geben sich bei professionellen eSports-Turnieren die Klinke in die Hand und die Konsole nicht mehr her, bis das Preisgeld eingespielt ist. Auf der DreamExpo präsentiert die Branche ihre Neuheiten und zahlreiche Aussteller ihre Hard- und Software. Cosplay-Wettbewerbe und Turniere wie zum Beispiel die Pokémon Regional Championships runden das Programm ab. (Foto: Jens Schlüter)

Die Entführung aus dem Serail



Harmlos wirken die Texte aus Mozarts »Die Entführung aus dem Serail« aus der zeitlichen Distanz von über zweihundert Jahren. Selbst zur Zeit Mozarts war das Bild vom blutrünstigen »Muselmann« ein Klischee, das sich seit dem ersten Einfall der Türken vor Wien im kollektiven Bewusstsein festgesetzt hat. Dietrich W. Hilsdorfs Inszenierung bleibt in der Historie und zeigt dennoch die Brutalität des Menschen, weniger als ein herkunftsspezifisches Phänomen, als vielmehr als ein allgemein-menschliches. Zugleich führt sie uns die Humanität der menschlichen Liebe vor Augen, die diese Grausamkeit zu überwinden imstande ist. (Foto: Andreas Birkigt)

Malky



Die Leipziger Pop-Hoffnung Malky hat sich Richtung Berlin verabschiedet und sendet von dort mit dem neuen Album »Where is Piemont« herzliche Grüße. Ihren vom Soul geprägten Songwriter-Sound hat das Duo mit europäischer Folklore, Orchestermusik und Las-Vegas-Coolness erweitert und eine gewisse Ernsthaftigkeit im Lyrischen eingeschrieben. Ihre Single »Lampedusa« behandelt die Situation von Geflüchteten und das Sterben findet sich oft zwischen den Zeilen. Aber auch die Liebe, welche Hoffnungen weckt.

