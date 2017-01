Es ist noch Suppe da

Das frühere Hochzeitszimmer im ehemaligen Ratskeller Plagwitz hat auch schon viel erlebt. Feierten hier dazumal Paare den hoffentlich schönsten Tag des Lebens, gaben sich in den vergangenen Jahren eher wechselnde Pächter die Klinke in die Hand. Den Staffelstab übernahmen nun Petra Hofmann und Lutz Siedentopf. Die beiden prägen ihr kleines, helles, mit Holzmobiliar eingerichtetes Bistro nicht nur mit einem eigenen Stil, sondern auch mit Charme, frischen Blumen, schönem Geschirr und Ideen in der Küche.