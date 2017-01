Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine e-Mail für den gewünschten Gewinn und gibt seinen vollständigen Namen an. Bitte nur eine e-Mail für einen Gewinn pro Person versenden. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt.

Rachmaninow



Der 21. November 2015 war der 10. Todestag des ehemaligen Leipziger Ballettchefs Uwe Scholz. Aus diesem Anlass erinnerte die Oper mit der Wiederaufnahme des Balletts »Rachmaninow« an den Künstler. Ballettdirektor und Chefchoreograf Mario Schröder, einst Solist unter Scholz, stellt der Choreografie zum dritten Klavierkonzert eine eigene Inszenierung des zweiten Klavierkonzertes von Sergej Rachmaninow gegenüber. Es entstanden zwei wunderbare künstlerische Sprachen zur Musik desselben Komponisten aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Anna Natt: »Dame Gothel … it hurts to be beautiful«



»Wer schön sein will, muss leiden.« sagte Anna Natts Großmutter zu ihr und legte ihr die Nagelfeile für die perfekte Maniküre hin, in der Hoffnung aus ihr eine richtige Dame machen zu können. Natts Performance »Dame Gothel … it hurts to be beautiful« fragt nach dem Preis der aufbegehrenden Schönheit und lockt in die Welt der Märchen, die auch eine gefährliche sein kann. Magisch zieht die US-amerikanische Performerin die Saiten auf und lässt zwei Harfe-Spielerinnnen in verzauberten Wäldern den Bogen spannen.

Philip Glass 80



So ein 80. Geburtstag muss gefeiert werden. Der US-amerikanische Komponist Philip Glass brachte die Minimal Music in die Konzertsäle der Welt und MDR-Sinfonieorchester-Chef Kristjan Järvi dazu, eine Party im Gewandhaus für das Genie zu organisieren. Eingeladen dazu sind neben einem großartig aufgelegten Orchester der junge Violinist Chad Hoopes, der das Violinkonzert von Glass spielen wird. Weitere Werke von David Lang und Charles Ives ergänzen den Konzertabend.

LoveMusik



Das Musical »LoveMusik« erzählt die Geschichte von Kurt Weill und Lotte Lenya und ihrer unkonventionellen Liebe über einen Zeitraum von 25 Jahren. Der Komponist und die Schauspielerin begegnen sich Mitte der zwanziger Jahre zum ersten Mal. Ab diesem Zeitpunkt sind die beiden starken Persönlichkeiten privat wie beruflich unzertrennlich. Basierend auf dem Briefwechsel der beiden wurde Alfred Uhrys Musical 2007 am Broadway uraufgeführt und nun von Cusch Jung, dem Chefregisseur der Musikalischen Komödie, inszeniert. (Foto: Tom Schulze)

Gewandhaus-Konzerte



Neues Jahr, neue Konzerte im Gewandhaus. Zur Auswahl stehen:

Das Große Concert mit dem Gewandhausorchester unter der Leitung von Andrew Manze am 16. Januar um 20 Uhr. Die Damen des Gewandhaus-Chores und Anthony Marwood an der Violine ergänzen das Aufgebot. Werke von Joseph Haydn, Thomas Adès und Gustav Holst stehen auf dem Programm.

Die Reihe »Im Rausch der Töne und Bilder« bringt Kammermusik und Film in der Schaubühne zusammen. Am Sonntag, dem 22. Janaur ist William Shakespeare dran. Das Bläserquintett des Gewandhauses vertont Werke rund um den englischen Dramatiker. Anschließend gibt es Shakespeares »Ein Sommernachtstraum« in einer Leinwandadaption von 1935 mit James Cagney, dem Star aus den Anfangstagen Hollywoods, in der Hauptrolle.

Dresen/Prahl & Band



Axel Prahl und Andreas Dresen kennen sich von so einigen gemeinsamen Filmprojekten. Der eine vor, der andere hinter der Kamera bildeten sie unter anderem in Filmen wie »Nachtgestalten«, »Halbe Treppe« oder »Willenbrock« ein ausgezeichnetes Team. Welches sie auch auf der Bühne musikalisch seit acht Jahren mit ihrer Bewunderung für die Musik des Liedermachers Gundermann immer wieder zusammenführen. So sind sie mit Band erneut auf Tour und verbeugen sich mit ihren Interpretationen vor Rio Reiser, Gisbert zu Knyphausen – und natürlich vor Gundermann.

