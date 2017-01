Kunst und Geld

Es gibt diese immer wieder gern erzählte Geschichte »Die Verachtung« von Max Goldt: Der Ich-Erzähler beschreibt darin sehr eindringlich den Schrecken, der ihn übermannen würde, wenn er eines Morgens sein Wohnzimmer beträte und dort 200 Grafiken von Günter Grass an den Wänden hingen

Die heimische Wand muss vor dem eigenen Geschmack bestehen. Ein Kunstraum dagegen sollte idealerweise frei von geschmäcklerischen Anwandlungen mit Ausstellungen Geschichten erzählen, bisher Unbekanntes bergen oder einander Nichtbekanntes so miteinander verquicken, dass sich Publikum, Künstler und Macher über die Begegnung freuen. Der direkte kommerzielle Erfolg bleibt vorrangig ungedacht. Dafür sind gemeinhin Galerien zuständig.

Das Ortloff am Ende der Jahnallee, gleich um die Ecke der Straßenbahnhaltestelle Angerbrücke, zeigt seit einigen Jahren vor allem sehr junge Kunst und noch einiges mehr. Nach außen fiel an der Ladenfassade neben den kaum Einblick gebenden Fenstern eine metallene Tür auf, die irgendwie Pomp aus DDR-Zeiten versprühte. Das ändert sich nun. Wie das einige hundert Meter Luftlinie entfernte D21 wurde auch hier das Ganze aufgemöbelt: neuer Fußboden, Heizung (bald) und eine richtige Glasfront zur Straße hin, die zeigt, was im Inneren geboten wird.

Bis Ende Februar lautet das Ausstellungsmotto »Our Teenage Dreams so hard to beat«. Im Gegensatz zu den sonst hier Ausstellenden hat sich eine illustre Runde von Netzwerkern versammelt, die den Raum durch den Verkauf ihrer Arbeiten unterstützen wollen. Ungewöhnlich klingen die Namen für diesen Ort allemal. Die älteste Arbeit stammt von Clemens von Wedemeyer, heute HGB-Professor für Medienkunst. Er kam Mitte der neunziger Jahre zum Studium nach Leipzig. Seine Schwarz-Weiß-Fotografien mit dem Titel »Leipzig Sommer 1995« zeigen skurrile Imbissmotive, Biermüßiggängster vor dem Konsum, Plattenbauten und lassen ein bisschen von der Atmosphäre aufleben, wie Lindenau vor ein paar Jahren noch aussah.

David Schnell, Christoph Ruckhäberle, Famed, Matthias Weischer präsentieren die für sie typischen Arbeiten von Leinwänden bis zum Leuchtobjekt. Aus der Gruppe herausfallen Neo Rauch mit zwei Zeichnungen und eine große Wandarbeit von Astrid Klein, die sich im neuen Ortloff-Ambiente nun ganz galerieschick präsentieren. Sinn und Zweck der Schau bestehen nämlich vor allem darin, dass durch den Verkauf der Arbeiten individuell mit den Künstlern und Galerien verhandelte Prozente dem Ortloff zugute kommen. Die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen förderte die Verkaufsausstellung gar finanziell.

Wer nun Kunst an seine eigenen Wände hängen möchte, der kann die Arbeiten bis Ende Februar erst einmal jeweils am Wochenende in Augenschein nehmen und sich dann entscheiden. Bisher sind laut Ortloff-Macher Georg Weißbach noch alle Arbeiten zu erwerben. Die Preise liegen im fünfstelligen Bereich.