Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine e-Mail für den gewünschten Gewinn und gibt seinen vollständigen Namen an. Bitte nur eine e-Mail für einen Gewinn pro Person versenden. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt.

Die Erweiterung des Labyrinths



Wolfgang Krause Zwieback ist der Mann für Labyrinthe. Richtungswechsel in rätselhaften Gedankengangsystemen sind versprochen, wenn er im Solo »Erweiterung des Labyrinths« synästhetisch Musik von Shaban mit Live-Malerei und poetischem Abklopfen seines Alter Egos verbindet. Ein Riesengedicht aus Wandern und Mäandern. (Foto: Rolf Arnold)

Wir verlosen 2 x 2 Karten für das Wolfgang Krause Zwieback Solostück »Die Erweiterung des Labyrinths« am 2. Februar in der Schaubühne Lindenfels.



E-Mail mit dem Stichwort »Die Erweiterung des Labyrinth« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Mirrors for Psychic Warfare & Sanford Parker



Scott Kelly ist ein gern gesehener Gast im UT Connewitz – welches er gern als seinen Lieblingsklub bezeichnet. Mit seiner Band Neurosis war er erst im Sommer wieder da. Als Solokünstler bestreitet er nicht ganz andere Wege – die Düsternis bleibt weiterhin der Nenner in seiner Musik. So auch gemeinsam mit Sanford Parker und seinem neuen Projekt Mirrors for Psychic Warfare. Bedrohlich und intensiv arbeiten sie sich mit diesem an Noise, Drone und Ambient ab.

Wir verlosen 1 x 2 Karten für das Konzert mit Mirrors for Psychic Warfare & Sanford Parker am 2. Februar im UT Connewitz.



E-Mail mit dem Stichwort »Mirrors for Psychic Warfare« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Transit Havana



Einmal im Jahr reisen zwei Chirurgen aus Europa nach Havanna, um bei fünf kubanischen Transgendern eine geschlechtsangleichende Operation durchzuführen. Der Dokumentarfilm zeigt die kubanische Alltagsrealität aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel: Durch ein auf Initiative von Fidel Castros Nichte angestoßenes Programm können so viele auf die Chance einer OP hoffen, doch das Verfahren gleicht einem Glücksspiel. Regisseur Daniel Abma stellt Donnerstag seinen Film persönlich vor.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für den Film »Transit Havana« mit Filmgespräch am 2. Februar im Cineding.



E-Mail mit dem Stichwort »Transit Havana« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Broilers



Im Februar treten die Broilers noch im vergleichsweise kleinen Conne Island vor ihre Fangemeinschaft, im März bespielen sie schon die große Arena mit ihrem Sound aus geradlinigem Punk Rock, schneidigem Rock’n’Roll und tänzelndem Ska. Ein neues Album gilt es zu feiern und den Fans ins Herz zu spielen. Über »(sic!)« sagt Sänger Sammy Amara, dass es »eine Broilers-Best-of mit Liedern, die noch keiner kennt« geworden sei. Dann bleibt ja alles beim guten alten Musikerlebnis und die Show kann beginnen. (Foto: Robert Eikelpoth)

Wir verlosen 2 x 2 Karten für das Konzert mit den Broilers am 4. Februar im Conne Island.



E-Mail mit dem Stichwort »Broilers« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Distomo – Unbeglichene Schuld(en)



Am 10. Juni 1944 ermordet eine deutsche SS-Einheit im griechischen Dorf Distomo 218 Menschen. Die Täter werden strafrechtlich nie verfolgt, die eingeklagten Entschädigungen nicht gezahlt. Das Dokumentartheaterstück schildert die historischen Ereignisse der Tat und zeigt die Zahlungsweigerung Deutschlands gegenüber Griechenland sowie die juristischen Kämpfe der Überlebenden mithilfe von Dokumenten, Fotos und Erinnerungen auf.

Wir verlosen 1 x 2 Karten für das Dokumentartheater »Distomo – Unbeglichene Schuld(en)« am 4. Februar im UT Connewitz.



E-Mail mit dem Stichwort »Distomo« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Gewandhaus-Konzerte



Neues Jahr, neue Konzerte im Gewandhaus. Zur Auswahl stehen:

Die Musiker des Gewandhausorchesters versammeln sich zum Großen Concert am Donnerstag, dem 2. Februar um den Dirigenten Stefan Asbury, um mit dem Gewandhaus-Chor und Gesangssolisten Michael Tippetts »A Child of Our Time« vorzutragen.

Der Klavierabend am Samstag, dem 4. Februar bringt Lukas Vondráček, den 1. Preisträger der Queen Elisabeth Competition mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Bedřich Smetana und Johannes Brahms in den Mendelssohn-Saal.

Wir verlosen jeweils 2 x 2 Karten für die oben genannten Konzerte im Gewandhaus und Schaubühne Lindenfels.



E-Mail mit dem Stichwort »Gewandhaus + gewünschtes Konzert« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

