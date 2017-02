Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine e-Mail für den gewünschten Gewinn und gibt seinen vollständigen Namen an. Bitte nur eine e-Mail für einen Gewinn pro Person versenden. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt.

I Heart Sharks



Das Berghain brachte sie vor 10 Jahren zusammen – mit dieser Idee von elektronischer Musik mit Herz und Stimme für die aktuellen Themen der Welt. Seither rockten sich I Heart Sharks erst durch die kleinen Clubs und später über die großen Festivals. Ihr neues Album »Hideaway«, Ende 2016 erschienen, fasst die Stimmung der gemeinsamen Jahre zusammen – pluckert mal sonnendurchflutet Richtung Surf-Pop oder walzt sich mal kantig dem Düster-Electro entgegen – und spricht im besten Sinne die Sprache ihrer Generation. (Foto: Chpl London)

Sheroes



Weder flatterndes Cape noch Muskelmasse – die Superheldin von heute mit einem humorvollen Blick auf menschliche Großartigkeiten und Absurditäten: In »Sheroes« untersucht Choreograf Christoph Winkler mit sechs Tänzerinnen aus aller Frauen Länder die Codes und Bilder starker Weiblichkeit und den Platz von Heldinnen in der Gesellschaft. (Foto: Rolf Arnold)

Die Entführung aus dem Serail



Mozarts erstes deutsches Singspiel ist heute aktueller denn je: Harmlos wirken die Texte aus der zeitlichen Distanz von über zweihundert Jahren. Selbst zur Mozart-Zeit war das Bild vom blutrünstigen »Muselmann« ein Klischee, das sich seit dem ersten Einfall der Türken vor Wien im kollektiven Bewusstsein festgesetzt hat. Dietrich W. Hilsdorfs Inszenierung bleibt in der Historie und zeigt die Brutalität des Menschen, weniger als ein herkunftsspezifisches Phänomen, als vielmehr als ein allgemein-menschliches. (Foto: Tom Schulze)

Und dann



Den mehrfach prämierten Text über einen Alleinerziehenden und seine beiden Kinder irgendwo im Ost-Plattenbau der Nachwendezeit nutzt Regisseurin Claudia Bauer für eine wilde, genau komponierte Bühnen-Comic-Show. Ein zauberhafter Abend über die vielbeschworene Dritte Generation Ost, der sich aber nicht von Tagespolitik vereinnahmen lässt.

Drei sind wir



»Bämm, nehmt, das«: Regisseurin Thirza Bruncken haut dem Zuschauer einen großartigen Abend um die Ohren, der sich von allem Zwang des Verstehens löst. Die Darsteller präsentieren ein wahnwitziges Satzmäandern und werfen sich mit starker Leistung körperlich ins Zeug der Theaterkunst. »Shining« meets »Der Exorzist«.

Die Sterne und Egotronic



25 Jahre gibt es die Sterne nun und zum Geburtstag haben diverse Bands die Songs der Hamburger Band unter dem Motto »Mach’s besser« gecovert. Unter anderem die Elektro-Punks Egotronic, die am Sonntag in LoFi-Formation als Vorgruppe der Jubiläumsband auftreten. (Foto: Isabel Mora)

One More Time With Feeling



Der Film gibt einen Einblick in die Entstehung und Aufnahmen des neuen Albums »The Skeleton Tree« des Musikers Nick Cave. Neben Filmauftritten der Bad Seeds zu den neuen Songs gibt es Interviews sowie auf Schilderungen und tiefsinnigen Improvisationen des Musikers, nach dem tragischen Unfalltod seines Sohnes.

Gewandhaus-Konzerte



Neues Jahr, neue Konzerte im Gewandhaus. Zur Auswahl stehen:

Die Kammermusik am 12. Februar um 18 Uhr mit dem Gewandhaus Brass Quintett. Werke von Tylman Susato, Giovanni Gabrieli, Johann Christoph Pezel, Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Edward Gregson, Jan Koetsier, Josquin Desprez, Antonio Vivaldi stehen auf dem Programm.

