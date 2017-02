Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine e-Mail für den gewünschten Gewinn und gibt seinen vollständigen Namen an. Bitte nur eine e-Mail für einen Gewinn pro Person versenden. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt.

Stomp



The Show must go on! Auch für die Trommelkünstler von »Stomp« dreht sich der Rhythmusreigen immer weiter. Nach 25 Jahren geht es immer noch besser, witziger, schneller, höher und weiter als zuvor. Auch beim Jubiläumsprogramm steht niemand still in dieser Klangperformance, die neben dem ganz herkömmlichen Trommeln das Fingerschnipsen genauso furios klingen lassen kann wie den geschwungenen Besen oder die klassische Mülltonne. Und getanzt wird ganz nebenbei auch. (Foto: Steve Mcnicholas)

Wir verlosen 3 x 2 Karten für »Stomp« am 16. Februar in der Oper Leipzig.

E-Mail mit dem Stichwort »Stomp« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Wassersportmesse »Beach & Boat«



Es muss ja nicht gleich eine Jacht sein, aber wer sich über See-/Flussfahrzeuge und Co. informieren will, ist am Wochenende auf der »Beach & Boat« genau richtig. Eine Vielzahl von Ausstellern präsentiert Motor-, Segel- und Paddelboote, Zubehör, Ausstattung sowie Funsport- und Tauchausrüstung. Tourismusanbieter und -verbände zeigen Möglichkeiten für einen Urlaub auf oder am Wasser. Einsteiger und begeisterte Wassersportler finden in verschiedenen Vorträgen Beratung von ausgewählten Experten.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für die Wassersportmesse »Beach & Boat« vom 16. bis zum 19. Februar in der Leipziger Messe.



E-Mail mit dem Stichwort »Beach & Boat« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Septembren



Das Theaterstück des französischen Autors Philippe Malone ist ein verstörendes Antikriegspoem, ein gnadenloser Bericht über die Radikalisierung eines Kindes, das mit den moralischen und realen Trümmern des Nahostkonflikts konfrontiert wird. Das Deutsche Theater Berlin hat den Text in einer multimedialen Lesung inszeniert – mit Sound, Live-Malerei und den Schauspielerinnen Corinna Harfouch und Kathleen Morgeneyer. (Foto: Dirk Dunkelberg)

Wir verlosen 2 x 2 Karten für die Lesung »Septembren« am 17. Februar in der Schaubühne Lindenfels.



E-Mail mit dem Stichwort »Septembren« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Wolf People



Ach, die jungen Menschen sehnen sich offenbar nach den guten alten Zeiten als Rock noch Psy war und Jethro Tull die Flöte im Business etablierte. Die britischen Wolf People legen sich besonders authentisch ins Zeug und bringen verschwurbelten Folk mit organischen Hard-Rock-Riffs zusammen. Psy-Space-Pop-Rock, der auch bei der Vorband Avec le Soleil sortant de sa Bouche aus Montreal seine ausschweifende Bestimmung findet.

Wir verlosen 1 x 2 Karten für das Konzert von Wolf People und Avec le Soleil sortant de sa Bouche am 15. Februar im UT Connewitz.



E-Mail mit dem Stichwort »Wolf People« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Deutsche Pop-Zustände



»Eine Geschichte rechter Musik« – über die Vereinnahmung von Popmusik durch rechte Propaganda. Den Dokumentarfilm von Dietmar Post und Lucía Palacios gibt es am Donnerstag mit anschließendem Gespräch und Publikumsdiskussion mit Musikwissenschaftler Thorsten Hindrichs und Autor Jonas Engelmann zu sehen.

Wir verlosen 1 x 2 Karten für den Film »Deutsche Pop-Zustände« und Gespräch am 16. Februar im UT Connewitz.



E-Mail mit dem Stichwort »Deutsche Pop-Zustände« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Gewandhaus-Konzerte



Neues Jahr, neue Konzerte im Gewandhaus. Zur Auswahl stehen:

Die Kammermusik am 19. Februar um 18 Uhr mit Christian Giger, dem 1. Solocellist im Gewandhausorchester und Professor Jacques Ammon am Klavier. Werke von Ludwig van Beethoven, Nikolai Jakowlewitsch Mjaskowksi und Felix Mendelssohn Bartholdy stehen auf dem Programm.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für das oben genannte Konzert im Gewandhaus.



E-Mail mit dem Stichwort »Gewandhaus« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

