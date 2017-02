Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine e-Mail für den gewünschten Gewinn und gibt seinen vollständigen Namen an. Bitte nur eine e-Mail für einen Gewinn pro Person versenden. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt.

_____________________________________________________________

Landschaft mit Königstöchtern



Missbrauch an der Wiege des Abendlands: Im Märchen rauben Drachen Prinzessinnen, laut antiken Mythen werden sie von Helden und (Halb-)Göttern vergewaltigt. Mit »verführt« wird da das Ignorieren der Nein-meint-Nein-Botschaft umschrieben. Von der Landaneignung durch Missbrauch handelt Klaus Theweleits »Buch der Königstöchter«. Die Schaubühne (Regie: René Reinhardt) hat dieses Theoriewerk als ansehnliche Schau ohne Verkopftheit auf die Bühne gebracht. (Foto: Gábor Hóllos)

Wir verlosen 2 x 2 Karten für »Landschaft mit Königstöchtern« am 4. März in der Schaubühne Lindenfels.

E-Mail mit dem Stichwort »Landschaft mit Königstöchtern« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Der Minusmensch



Eine Finanzexpertin möchte ein Kind, ohne noch länger nach einem Partner für die Familiengründung suchen zu müssen. Sie wendet sich an einen Arzt, der sie in die neue Welt der unbegrenzten Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin einführt. Die beiden entdecken die Kapitalisierung des Kinderwunsches als Erfolg versprechendes Geschäftsmodell. Autor Till Müller-Klug führt in die Vestrickungen von Karriereopfern und Reproduktionsmedizin. (Foto: Rolf Arnold)



Wir verlosen 1 x 2 Karten für »Der Minusmensch« am 4. März in der Diskothek im Schauspielhaus.



E-Mail mit dem Stichwort »Der Minusmensch« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Tycho



Bild und Ton verschmelzen beim amerikanischen Ambient-Künstler Tycho meist zu einem großen Ganzen. Bei seinem aktuellen Album »Epoch« hat Grafikdesigner und Musiker Scott Hansen, der sich hinter Tycho verbirgt, auf das Farbschema Rot-Schwarz gesetzt. Auch die Elektronika-Sounds sind nun etwas düsterer.

Wir verlosen 1 x 2 Karten für das Konzert mit Tycho am 5. März im UT Connewitz.



E-Mail mit dem Stichwort »Tycho« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Nothington



Ehrlich und von Herzen kommend greift seit zehn Jahren der Punkrock von Nothington nach den Außenseitern der Gesellschaft und holt diese in ihren heimeligen Kreis. Der mit dem vierten Album »In the End« ohne Schnörkel und Pipapo eine schöne Entsprechung findet. Fünf Jahre Zeit benötigten Jay Northington und Chris Matulich aus San Francisco um ihre Kräfte zu sammeln, die sie nun wieder in gewohnter Art einsetzen, um ihr Jubiläum live mit allen feiern.

Wir verlosen 1 x 2 Karten für das Konzert mit Nothington am 7. März im Werk 2



E-Mail mit dem Stichwort »Nothington« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Balkan Film Weeks



In zwei Wochen bündelt das UT Connewitz aktuelle Produktionen, klassische, aber auch experimentelle Formen des Dokumentarfilms, die die konfliktreiche und ideologiegesättigte Geschichte und Gegenwart der unterschiedlichen Balkanstaaten reflektieren. Dabei gibt es unter anderem einen brandaktuellen Blick auf die Flüchtlingskrise, die sich nach dem Einreisestopp in der Region konzentriert. (Foto: Filmstil aus »Our everyday life«)

Wir verlosen 1 x 2 Karten für einen Film im Rahmen der »Balkan Film Weeks« vom 1. bis zum 15. März im UT Connewitz.



E-Mail mit dem Stichwort »Balkan Film Weeks« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Gewandhaus-Konzerte



Folgende Konzerte im Gewandhaus stehen zur Auswahl:

Die Kammermusik am 5. März um 18 Uhr mit dem Emerson String Quartet. Unter der Überschrift »Quartettgesellschaften« gibt es mit dem weltbekannten Ensemble aus New York City Streichquartette von Ludwig van Beethoven zu hören.

Wir verlosen jeweils 2 x 2 Karten für die oben genannten Konzerte im Gewandhaus und Schaubühne Lindenfels.



E-Mail mit dem Stichwort »Gewandhaus« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________