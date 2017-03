Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine e-Mail für den gewünschten Gewinn und gibt seinen vollständigen Namen an. Bitte nur eine e-Mail für einen Gewinn pro Person versenden. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt.

_____________________________________________________________

Schnipo Schranke



Seit ihrem Hit »Pisse« sind Daniela Reis und Fritzi Ernst kleine Stars der Indieszene. Über den Fame singen sie nun auf ihrem zweiten Album »Rare«, bei dem es sonst wieder viel um Körperteile und -flüssigkeiten geht. Mit Witz, Goldkettchen und Spaß an Beziehungsproblemen. (Foto: Simone Scardovelli)

Wir verlosen 2 x 2 Karten für das Konzert mit Schnipo Schranke am 15. März im Conne Island.

E-Mail mit dem Stichwort »Schnipo Schranke« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Judith Holofernes



Sie war die Stimme, das Herz und das Zentrum von Wir sind Helden. Doch was war, ist wieder seit drei Jahren – nun aber solo. Die Sängerin und Songschreiberin hat sich selbstständig gemacht und befreit. Ihr zweites Album »Ich bin das Chaos« setzt da an, wo Judith Holofernes mit ihrer ersten Platte »Ein leichtes Schwert« aufgehört hat. Schwerelose Songs über Chaos und Co. mit einer gut dosierten Prise Traurigkeit und gewitzter Melancholie.

Wir verlosen 1 x 2 Karten für das Konzert von Judith Holofernes am 16. März im Täubchenthal.

E-Mail mit dem Stichwort »Judith Holofernes« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Emily Barker



Folk, Country und die Erinnerung an damals – die eigene Kindheit, Herkunft und Heimat – sind Emily Barkers Schnittstellen für ihr Songwriting. Die Australierin legt sich damit nicht geografisch fest und lässt sich im Studio von Memphis zu ihrem bald erscheinenden Album von den Klassikern der Soul und Funkzeit der siebziger Jahre begeistern. Am Donnerstag kommt sie mit einer toll besetzten Band ins Werk 2. (Foto: Jake Gavin)

Wir verlosen 1 x 2 Karten für das Konzert mit Emily Barker am 16. März im Werk 2.



E-Mail mit dem Stichwort »Emily Barker« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Moved Moments



Der Gewandhauskinderchor bewegt sich! Was wie ein Musical klingt, ist auch eins – nur nicht mit ganz so viel Glitzer, dafür ein Chorkonzert als Gesamterlebnis aus Raum, Licht, Musik und Bewegung. Walter Zoller spielt dazu auf dem Klavier, Peter A. Bauer bearbeitet seine verschiedenen Trommelinstrumente und der Gewandhauskinderchor singt, hüpft, schwingt und tanzt zur Musik von Michael Bojesen, Eric Whitacre, Ola Gjeilo, Bob Chilcott und weiteren Komponisten.



Wir verlosen 3 x 2 Karten für »Moved Moments« am 19. März im Gewandhaus.



E-Mail mit dem Stichwort »Moved Moments« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Next to Near



In Zeiten von Videotelefonie und Billigfliegern widmen sich May Zarhy und Hermann Heisig den Wechselwirkungen im Verhältnis zwischen Nähe und Distanz. Ausgangspunkt ihrer Choreografie ist das Empfinden von Nähe und Entfernung in einer Welt, in der ein Gefühl der Vertrautheit oder Fremde keine Frage der geografischen Distanz mehr ist. Die Performance moduliert räumliche und mentale Konstellationen zwischen Performern, Theaterraum und Publikum zu einer neuen Art Landkarte. (Foto: Tamar Lamm)

Wir verlosen 2 x 2 Karten für die Tanzperformance »Next to Near« mit Herman Heisig und May Zarhy am 18. März in der Schaubühne Lindenfels.



E-Mail mit dem Stichwort »Next ot Near« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________