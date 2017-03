Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine e-Mail für den gewünschten Gewinn und gibt seinen vollständigen Namen an. Bitte nur eine e-Mail für einen Gewinn pro Person versenden. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt.

»Censor Must Die«



Die thailändische Regisseurin Ing K. ist eine der interessantesten südostasiatischen Filmemacherinnen der Gegenwart. Sie begleitete die Proteste um die Staatsstreiche 2013 und 2014 in ihrem Heimatland mit der Kamera und entwickelte die mehrteilige Reihe »Bangkok Joyride«. Als ihre »Macbeth«-Adaption »Shakespeare Must Die« vom Regime verboten wurde , griff sie wieder zur Kamera und begleitete die endlosen kafkaesken Behördengänge, Antragsverfahren und Stellungnahmen der Zensoren. Der Film wird am Mittwoch im Rahmen eines kleinen Festivals zu Ehren der Regisseurin gezeigt. Sie selbst wird anwesend sein und von ihrer Arbeit berichten.

Jussi Adler-Olsen



Der Mann fürs Grausame kehrt zurück. Jussi Adler-Olsen ist der Shakespeare unter den Thrillerautoren und lässt auch in seinem neuen Werk »Selfies« – dem siebten Teil seiner Serie – den Vizepolizeikommissar Carl Mørck das Sonderdezernat Q in Kopenhagen aufschließen, um wieder tief in die menschliche Seele zu blicken. Seine Lesereise führt in die Schaubühne, wo der deutsche Text von Schauspieler Peter Lohmeyer gelesen wird und Margarete von Schwarzkopf moderiert und übersetzt. (Foto: Bjarke Johansen)

Litpop X – Literaturparty zur Buchmesse



Im Neuen Rathaus wird normalerweise um das Schicksal Leipzigs gerungen, doch zur Buchmesse feiern dort Autoren und Poetry-Slammer ein Fest der Literatur und Musik. Zehn Jahre Literaturparty gilt es zu feiern, und so sind zur Jubiläumsfeier unter anderem Ronja von Rönne, Felix Lobrecht, Eric Stehfest, Shahak Shapira und Hendrik Otremba als Lesende dabei. Musikalisch geht es mit Mighty Oaks und Fil Bo Riva in die Vollen. Danach wird getanzt mit Kid Simius, Deal Disco und Mr. Olsen.

Dagmar Manzel im Gespräch mit Knut Elstermann



Sie singt, sie tanzt, sie spielt sich die Seele aus dem Leib. Ob als Schauspielerin oder Sängerin – Dagmar Manzel entwickelt eine Sogkraft, der man sich nicht entziehen kann. Als Theater-, Operetten und Filmschauspielerin ist sie bekannt und vielfach ausgezeichnet. Hörspiele vergoldete sie mit ihrer unvergleichlichen Stimme. Gemeinsam mit Radiomoderator Knut Elstermann hat sie nun ihre Autobiografie geschrieben, die beide gemeinsam im Rahmen von »Leipzig liest« in der Schaubühne vorstellen. (Foto: Philip Glaser)



Das Tierreich



Ein Sammelsurium von Teenagernöten in der Provinz werden in »Das Tierreich« zu einer Gesamtgeschichte zusammengewoben. Der preisgekrönte Text von Nolte Decar dehnt sich zwar in Langeweile, doch die von Regisseur Gordon Kämmerer gewählte Revueform tritt die Flucht nach vorn an. Das glückt ansehnlich. Völlig überdrehte, an der US-Comedy-Serie »The Munsters« orientierte Figuren eiern da über die Bühne in Pink. Slapstick, fröhliche Überdrehtheit, Sex-Appeal verschmelzen zum verschwitzt-überhitzten Abend.

Moon Duo



Spacerock ist wohl die passende Bezeichnung für die Musik von Moon Duo. Wooden Shjips-Gitarrist Ripley Johnson und Keyboarderin Sanae Yamada lassen dreckige Gitarrenriffs auf minimalistische Rhythmen und psychedelische, repetitive Synthie-Klänge treffen, ohne dabei Popmelodien aus den Augen zu verlieren. (Foto: Howard Wise)

