Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine e-Mail für den gewünschten Gewinn und gibt seinen vollständigen Namen an. Bitte nur eine e-Mail für einen Gewinn pro Person versenden. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt.

Milliarden



Milliarden sind zwei Jungs aus Berlin, die sich nicht zwischen Deutschrock und Liedermachertum oder Punk und Pop entscheiden wollen. Und das gefällt den Leuten wie verrückt. Ihr erstes Album »Betrüger« atmet alles, was junge Menschen so umtreibt – Ausbruch, Freiheit, Zerstörung, Liebe und Sehnsucht. So singen Ben Hartmann und Johannes Aue über »Katy Perry«, brennende Barrikaden und brennende Herzen.

Wir verlosen 1 x 2 Karten für das Konzert mit Milliarden am 30. März in der Halle D im Werk 2.

E-Mail mit dem Stichwort »Milliarden« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Ahzumjot & Chima Ede



Für den Einheitsbrei der deutschen Rap-Szene hat Ahzumjot nur ein müdes Lächeln übrig. Er macht lieber sein Ding und das richtig – mit Flow, Stimme und ohne Scheuklappen. Chima Ede ist ganz frisch im Rap-Zirkus und das nur zu recht. Der Berliner kann was und hat das Talent, die alten Säcke vom Thron zu holen. Zwei charismatische Live-Acts geben sich die Ehre.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für das Konzert mit Ahzumjot & Chima Ede am 30. März im Conne Island.

E-Mail mit dem Stichwort »Ahzumjot & Chima Ede« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

10 Jahre Elipamanoke



Seit zehn Jahren gibt es nun schon das Elipamanoke im Leipziger Westen. Nach dem Umzug aus der Zschocherschen Straße in die Makranstädter vor ein paar Jahren ist es stetig gewachsen. Groß sind auch die Gäste der Geburtstagsparty, die in Scharen auflegen werden: allen voran der gefeierte Synth-Pop-Veteran Isolée, der aus Frankfurt am Main anreist. Happy Birthnight!

Wir verlosen 2 x 2 Karten für die Geburtstagsparty zum 10. am 31. März im Elipamanoke.



E-Mail mit dem Stichwort »10 Jahre Eli« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

