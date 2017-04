Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine e-Mail für den gewünschten Gewinn und gibt seinen vollständigen Namen an. Bitte nur eine e-Mail für einen Gewinn pro Person versenden. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt.

_____________________________________________________________

Michelle Gurevich



Michelle Gurevich nannte sich früher mal Chinawoman, singt aber unter ihrem richtigen Namen immer noch russische Romanzen auf Englisch mit ihrer tiefen, traurigen Stimme. Am Dienstag stellt die kanadische Singer/Songwriterin ihr sehr gelungenes aktuelles Album »New Decadence« vor. (Foto: Lisa Bregneager)

Wir verlosen 3 x 2 Karten für das Konzert mit Michelle Gureviche am 4. April im UT Connewitz.

E-Mail mit dem Stichwort »Michelle Gurevich« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Hauschka



Für seine Komposition zum Film »Lion« bekam Volker Bertelmann aka Hauschka eine Oscar-Nominierung. Gewonnen hat zwar jemand anders, aber der Düsseldorfer Komponist und Pianist, der auch schon Artist in Residence beim MDR Sinfonieorchester war, legt seine Hände deswegen nicht in den Schoß. Mit nichts weniger als der Zukunft und dem in dieser befindlichen menschlichen Dasein beschäftigt sich sein neues Album. »What If« stellt Fragen im Soundspektrum eines programmierten Player-Pianos und von präparierten Beats, die er im Konzertformat ganz allein sicher wieder mit Geschichten auffüllen wird. (Foto: Vidas Cerniauskas)

Wir verlosen 1 x 2 Karten für das Konzert mit Hauschka am 5. April im UT Connewitz.

E-Mail mit dem Stichwort »Hauschka« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Jan Plewka & Marco Schmedje



Mit seiner Band Selig war Jan Plewka in den Neunziger Jahren ein einziger Hit. Deutschsprachig und intensiv an den Herzen der Zuhörer fasste Plewka die damalige Generation am Schopf. Mit dem Album »Between the Bars« hält er nun Rückschau, gemeinsam mit Marco Schmedtje, seinem Freund und langjährigen musikalischen Weggefährten, der ihn an der Gitarre begleitet. (Foto: Sven Sindt)

Wir verlosen 1 x 2 Karten für das Konzert mit Jan Plewka & Marco Schmedje am 5. April im Werk 2.

E-Mail mit dem Stichwort »Jan Plewka & Marco Schmedje« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Ich werde nicht hassen



Den Monolog nach dem gleichnamigen Buch von Izzeldin Abuelaish zeigt die Lehnschulzen-Hofbühne Viesen. Im Januar 2009 schlagen israelische Granaten im Haus von Abuelaish in Gaza ein, töten drei seiner Töchter. Trotzdem plädiert er für Versöhnung und Verständnis, für ein Leben aller Menschen in Sicherheit und Würde. (Foto: Wolfram Scheller)

Wir verlosen 2 x 2 Karten für das Stück »Ich werde nicht hassen« am 7. April im Lofft.



E-Mail mit dem Stichwort »Ich werde nicht hassen« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

GEGENkino



Das GEGENkino Festival bringt in den kommenden Tagen Kino abseits der Konventionen auf Leipziger Leinwände. So findet das Festival des »unkonventionell Abseitigen, der experimentellen Filmästhetiken und grenzauflösenden Perspektiven« nun schon zum vierten Mal statt. Vom UT Connewitz über die Schaubühne Lindenfels bis zum Luru Kino in der Spinnerei spannt sich das Netz aus Filmen, experimenteller Videokunst, Performance, Ausstellungen und Diskussionen.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für einen Film freier Wahl im Rahmen des Gegenkino 2017 vom 6. bis zum 16. April in UT Connewitz, Luru-Kino und Schaubühne Lindenfels.



E-Mail mit dem Stichwort »Gegenkino« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

When we talk about KGB



Mitten in der Hauptstadt Vilnius befanden sich zu Sowjetzeiten die Zentrale und ein Gefängnis des litauischen KGB. Sieben Menschen, deren Leben in der Vergangenheit mit dem Gebäude verbunden war, erzählen dem Filmteam ihre Geschichte. Im Rahmen der Filmreihe »Stories from Lithuania«.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für den Film »When we talk about KGB« am 4. April in der Schaubühne Lindenfels.



E-Mail mit dem Stichwort »When we talk about KGB« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________