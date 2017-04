Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine e-Mail für den gewünschten Gewinn und gibt seinen vollständigen Namen an. Bitte nur eine e-Mail für einen Gewinn pro Person versenden. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt.

Hearts Hearts



Hearts Hearts wurden nach dem Erscheinen ihres Albums »Young« als eine der vielversprechendsten Bands Östereichs bezeichnet. Zwei Jahre her ist das jetzt. Auch die Vergleiche mit The Notwist kann das Quartett aus Wien noch immer nicht abschütteln, sprechen sie doch mit ihrem elektronisch gefärbtem Indie-Gestus genau zu den richtigen Herzen. Nur die Schüchternheit der Weilheimer Kollegen scheint ihnen nicht zu eigen, dafür der Hang zu R’n’B und der Willen zum klaren Pop. (Foto: Evamaria-Müller/Anna Sofi Lugmeier)

Wir verlosen 2 x 2 Karten für das Konzert mit Hearts Hearts am 12. April im Conne Island.

E-Mail mit dem Stichwort »Hearts Hearts« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Christiane Rösinger



»Lieder ohne Leiden« heißt das neue Album von Christiane Rösinger, auf dem sie dann doch über all die Leiden der heutigen Zeit singt: Eigentumswohnungen, Älterwerden, kreativer Zwang oder weiße heterosexuelle Männer, die an vergangenen Zeiten hängen. Gegenwartsanalyse zum Mitsingen. Um Liebe geht es bei Frau Rösinger natürlich auch, denn die ist in all den Jahren, seitdem die Lassie Singers die Pärchenlüge aufdeckten, auch nicht einfacher geworden. (Foto: Dorothea Tuch)

Wir verlosen 1 x 2 Karten für das Konzert mit Christiane Rösinger am 13. April im Werk 2.

E-Mail mit dem Stichwort »Christiane Rösinger« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Ein deutsches Leben



Sie habe »nichts mehr getan als bei ihm getippt«, sagt Brunhilde Pomsel und meint mit »ihm« Joseph Goebbels, dessen Sekretärin sie war. Vom Holocaust will sie nicht erfahren und mitbekommen haben. In der Dokumentation gibt sie sich als eine der letzten lebenden Zeitzeuginnen, die in nächster Nähe mit der NS-Führung zusammenarbeitete, als Randfigur des damaligen Geschehens und gewährt einen Einblick in die Abläufe im nationalsozialistischen Machtzentrum. Am Freitag wird zum Film Politikwissenschaftler Robert Feustel über die Parallelen und Unterschiede früherer und heutiger rechter Rhetoriken referieren und Fragen beantworten.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für den Film »Ein deutsches Leben« mit anschließendem Gespräch am 14. April in der Cinémathèque in der naTo.

E-Mail mit dem Stichwort »Ein deutsches Leben« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Prinzessin Nofretete



Schillernde Frauenfiguren stehen im Mittelpunkt der Operetten von Nico Dostal. Eine von ihnen ist die sagenumwobene Prinzessin Nofretete, in deren Grabkammern sich schon einige Altertumswissenschaftler verirrt haben. Doch eine Koryphäe wie den tapferen Lord Callagan kann das alles nicht erschrecken. Er dringt mit seinem Assistenten Totty in die privatesten Bereiche der Pharaonentochter vor und ruft dadurch eine Menge Menschen – verstorbene und lebendige – und Verwirrungen auf den Plan. (Foto: Kirsten Nijhof)

Wir verlosen 1 x 2 Karten für »Prinzessin Nofretete« am 15. April in der Musikalischen Komödie.



E-Mail mit dem Stichwort »Prinzessin Nofretete« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Circle & Mika Taanila: Sseennnsseess



Das GEGENkino Festival bringt in den kommenden Tagen Kino abseits der Konventionen auf Leipziger Leinwände. Mit der filmisch-musikalische Performance »Sseennnsseess« verbindet die finnische Experimental-Rockband Circle Rock-Oper, theatrale audiovisuelle Performance, Glamrock, Krautrock und Chanson-Metal mit 16-mm-Film-Projektionen von Mika Taanila.

Wir verlosen 1 x 2 Karten für die filmisch-musikalische Performance »Sseennnsseess« im Rahmen des Gegenkino 2017 am 15. April in UT Connewitz.



E-Mail mit dem Stichwort »Sseennnsseess« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Die Große Messe



Das 1998 uraufgeführte Ballett »Die Große Messe« von Uwe Scholz ist ein exemplarisches Vermächtniswerk des 2004 verstorbenen Direktors und Chefchoreografen des Leipziger ­Balletts. Das Ballett sucht in Mozarts berühmter c-Moll-Messe jene »Spuren der Transzendenz«, die zum Ausdruck bringen, was die Welt-Religionen mit dem Begriff »Gott« umschreiben.

Wir verlosen 1 x 2 Karten für das Ballett »Die Große Messe« am 17. April in der Oper Leipzig.



E-Mail mit dem Stichwort »Die Große Messe« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

