Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine e-Mail für den gewünschten Gewinn und gibt seinen vollständigen Namen an. Bitte nur eine e-Mail für einen Gewinn pro Person versenden. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt.

Jacques Palminger & Lieven Brunckhorst »Goldberg für Alle!«



Jacques Palminger kann alles: Schlagzeug und Theater spielen, viele Bands betreiben (unter anderem Dackelblut), in Filmen mitspielen (»Fraktus«) den Dub Rock wiederbeleben, mit Studio Braun rumalbern und sich nun dem Jazz widmen. Oder so ähnlich, denn das Projekt »Goldberg für Alle!« hält mehr bereit als das übliche Geplänkel des musikalischen Genres. Da wird nämlich Johann Sebastian Bach rausgeholt – beziehungsweise dessen Musik vom Jazz-Musiker Lieven Brunckhorst umgedeutet und ganz wunderbar mit der exquisiten Lyrik von Palminger versehen.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für das Konzert mit Jacques Palminger & Lieven Brunckhorst am 20. April im Conne Island.



E-Mail mit dem Stichwort »Goldberg für Alle« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Die Regierung



Die Regierung – ein ewiger Sonderfall der Hamburger Schule. Ihr Album »Unten« von 1994 wurde und wird immer noch von vielen verehrt. Während sich Tocotronic die Generation X anrief, Die Sterne die Nähe zu Manchester und Hip-Hop suchten und Blumfeld Alben zum deutschen Pop-Diskurs verfassten, waren Die Regierung damals vielen zu schnoddrig und eigenwillig und klangen eher nach Americana-beeinflusster Indierock-Musik aus Übersee. Nun kommt ihr viertes Studioalbum in über 30 Jahren Bandgeschichte, in der Originalbesetzung. »Raus« ist ein würdiges und genauso gültiges Alterswerk geworden.

Wir verlosen 1 x 2 Karten für das Konzert mit Die Regierung am 20. April in der Halle D im Werk 2.



E-Mail mit dem Stichwort »Die Regierung« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

A-cappella-Festival



Das Leipziger Internationale Festival für Vokalmusik mobilisiert seit 18 Jahren Liebhaber dieser musikalischen Darbietung. Als Herzstück des Festivals gilt der internationale Wettbewerb, der an zwei Tagen ausgetragen wird und am Ende die Gewinner-Ensembles auf die große Bühne bittet. Alte Bekannte wie der Club for Five aus Finnland sind wieder mit dabei und mit ihrem neuen Programm »You’re the Voice« für die Verbindung von Pop, Jazz und seiner Verwurzelung in der skandinavischen Tradition zuständig.

Wir verlosen 1 x 2 Karten für das Konzert mit Club for Five im Rahmen des A-cappella-Festivals am 22. April im Haus Leipzig.

E-Mail mit dem Stichwort »A-cappella-Festival« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Die Frau ohne Schatten



Um ihren Gatten vor der ewigen Versteinerung zu bewahren und aus sich selbst einen ganzen Menschen zu machen, geht die Kaiserin einen Pakt mit einer geheimnisvollen Amme ein – bis sie erfährt, dass dadurch das Leben und Lieben von Menschen auf dem Spiel steht. Richard Strauss bezeichnete diese Oper nach dem Text von Hugo von Hofmannsthal als sein Hauptwerk. Als moderne Fortführung von der »Zauberflöte« zu sehen, ist es ein musikalisches Märchen, farbig schillernd und von einer tiefen Humanität durchzogen.

Wir verlosen 1 x 2 Karten für die Oper » Die Frau ohne Schatten« am 23. April in der Oper Leipzig.

E-Mail mit dem Stichwort »Die Frau ohne Schatten« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Einar Stray Orchestra



Wieder einmal reist der Norweger Einar Stray mit seiner Band an, um mit ausladenden Songs den alten Connewitzer Saal in die richtige Stimmung zu rücken. Ausufernd dürfte das wieder werden, denn live verfitzen sich die Indie-Folk-Stücke Einar Strays immer ein klein wenig mehr zu großen sympathischen Gesten. Wenn sich das Mini-Orchester dann mächtig ins Zeug legt, kann das dabei gern mal den gemütlichen Rahmen sprengen.

Wir verlosen 1 x 2 Karten für das Konzert mit dem Einar Stray Orchestra am 25. April im UT Connewitz.



E-Mail mit dem Stichwort »Einar Stray Orchestra« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

