Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine e-Mail für den gewünschten Gewinn und gibt seinen vollständigen Namen an. Bitte nur eine e-Mail für einen Gewinn pro Person versenden. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt.

_____________________________________________________________

Helgi Jonsson



Helgi Jonsson kann mehr sein als der Posaunist von Sigur Rós und Damien Rice sein, oder der Komponist, Produzent und Ehemann von Tina Dico. Der isländische Multiinstrumentalist und Sänger kann nämlich ganz wunderbar eigene Musik schreiben – für sich und all die Menschen da draußen, denen er mit Leichtigkeit die heimischen Welten aus rauen Fjordlandschaften, schneebedeckten Bergen und menschlichen Sonderbarkeiten in die Herzen trägt. Weil es so schön ist, darf dann auch Ehefrau Tina Dico auf dem bald erscheinenden Album und bei den Live-Auftritten nicht fehlen – genauso wie die alten Bekannten Marianne Lewandowski und Dennis Ahlgren.

Wir verlosen 3 x 2 Karten für das Konzert mit Helgi Jonsson am 27. April im Westbad Leipzig.



E-Mail mit dem Stichwort »Helgi Jonsson« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Nie wieder Saalschutz



Oarh nö, Saalschutz hören auf. Das ist nicht schön – aber toll dabei ist, dass sich die Zürcher Elektro-Punks mit einem Knall verabschieden. »Nie wieder Saalschutz« schreien sie uns entgegen, damit es auch ja allen klar wird, dass sie wirklich nicht mehr ihr Geballer mit Witz-Charme und viel Schweiß unter die Leute bringen. 16 Jahre sind auch wirklich mal genug. Tschüssi ihr allerbesten Ravepunker – es war schön mit euch. (Foto: Rolf Fassbind)

Wir verlosen 2 x 2 Karten für das Abschiedskonzert mit Saalschutz am 27. April im Institut für Zukunft.



E-Mail mit dem Stichwort »Nie wieder Saalschutz« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Hörsaalgeflüster



Im Hörsaal wird im April wieder gesungen und gespielt. Zu dem kleinen Uni-Festival kommen der New-Wave- und Postpunk-Verfechter Drangsal (Foto), die skeptische Träumerin Wilhelmine und der Leipziger Singer/Songwriter Me & Oceans. Es darf auf die Tische geklopft werden.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für das Hörsaalgeflüster mit Drangsal, Wilhelmine und Me & Oceans am 28. April im Campus am Augustusplatz.

E-Mail mit dem Stichwort »Hörsaalgeflüster« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Kunst frisst Film



Bewegte Bilder, bewegende Kunst – in dieser Reihe bringt die Schaubühne Künstler, ihr Leben und Schaffen auf die Leinwand. Zwei Dokumentarfilme gibt es im April im Doublefeature über den Leipziger Maler Neo Rauch mit »Neo Rauch – Gefährten und Begleiter« und den amerikanischen Fotografen Robert Frank mit »Don’t Blink – Robert Frank«.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für das Doublefeature »Neo Rauch – Gefährten und Begleiter«/»Don’t Blink – Robert Frank« am 28. April in der Schaubühne Lindenfels.

E-Mail mit dem Stichwort »Kunst frisst Film« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Gewandhaus-Konzerte



Folgende Gewandhaus-Konzerte befinden sich diese Woche im Lostopf:

Zur Orgelstunde am 29. April um 17 Uhr führt Michael Schönheit unter der Überschrift »Bach und die französischen Orgelmeister des 19. und frühen 20. Jahrhunderts« Werke von Alexandre Guilmant, Charles-Marie Widor, Marcel Dupré und Johann Sebastian Bach auf.

Das Gedenkkonzert für Hendrik Zwiener bringt am 30. April um 11 Uhr Cellisten des Gewandhausorchesters und weitere Kollegen sowie Freunden von Hendrik Zwiener zu einem besonderen Kammermusikkonzert mit Werke von unter anderem David Popper, George Enescu, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Julius Klengel zusammen.

Zum Kammermusikkonzert am 30. April um 18 Uhr stellt das Belcea Quartet Werke für Streicher von Franz Schubert, Anton Webern, Dmitri Schostakowitsch vor.

Wir verlosen jeweils 2 x 2 Karten für die oben genannten Konzerte am 29. und 30. April im Gewandhaus.



E-Mail mit dem Stichwort »Gewandhaus + gewünschtes Konzert« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________