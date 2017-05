Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine e-Mail für den gewünschten Gewinn und gibt seinen vollständigen Namen an. Bitte nur eine e-Mail für einen Gewinn pro Person versenden. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt.

_____________________________________________________________

Trockenschwimmen



»Learn to swim, before you die« nannte sich der Schwimmkurs für Senioren – und das Thema ließ die Filmemacherin Susanne Kim nicht mehr los, nachdem sie von diesem erfahren hatte. Kurzerhand suchte sie für ihr Dokumentarfilmprojekt selbst Menschen, die im Alter schwimmen lernen wollten, und fand sie in sieben Schwimmschülern, die sie in ihrem Film »Trockenschwimmen« bei ersten Vorgesprächen über ihre Ängste und Schwimmübungen am Beckenrand mit der Kamera begleitete.

Wir verlosen 5 x 2 Kinokarten für den Film »Trockenschwimmen«, Filmstart 4. Mai in den Passage Kinos.



E-Mail mit dem Stichwort »Trockenschwimmen« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Captain Capa



Mit Captain Capa lohnt sich immer ein Seelentrip durch die Musikgeschichte. Das zeigten schon ihre vergangenen Aktionen – von Platte, im Video und vor allem auf der Bühne. Mit ihrem aktuellen Album »This Is Forever« tritt das Thüringer Trio nach alten Schatten und auf neue Wege. Da flirren die Gitarren genauso, wie die Synthies losballern und die Stimme sich über allem in schönstem Kreisen immer weiterschraubt. Pop mit Abstand oder mit einem effizienten Fragezeichen – aber immer mit dem Hang zur generellen Unterhaltung.

Wir verlosen 1 x 2 Karten für das Konzert mit Captain Capa am 5. Mai in der Halle D im Werk 2.



E-Mail mit dem Stichwort »Captain Capa« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Jojo Mayer’s Nerve



Wie Drum and Bass, Dubstep oder Jungle live gespielt klingen, zeigt die Band Nerve. Das Jazz-Trio um den Schweizer Schlagzeuger Jojo Mayer – einer der besten Schlagzeuger der Welt – wird neben Bass und Keyboards auch immer von einem eigenen Live-Toningenieur begleitet.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für das Konzert mit Jojo Mayer’s Nerve am 5. Mai im Conne Island.

E-Mail mit dem Stichwort »Jojo Mayer’s Nerve« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Yasmine Hamdan



Sie gründete die erste Indieband des Nahen Ostens. Die Soapkills spielten orientalischen Triphop, mit dem Yasmine Hamdan zur Underground-Ikone Libanons wurde. Für ihr neues Album »Al Jamilat« ließ sich Yasmine Hamdan von Charakteren wie Ex-Kriminellen, Perversen, Kriegern, Gigolos, Dichtern und Drogenabhängigen zu ihren Elektronik-Folk-Pop-Songs inspirieren. In ihrer Musik, die auch immer ein wenig Melancholie durchschleicht, entdeckt und erschafft sie Musikwelten, die über die herkömmlichen Genres hinausgehen. Wer sich darauf einlässt, wird sehr viel mit Yasmine Hamdan anzufangen wissen.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für das Konzert mit Yasmine Hamdan am 7. Mai in der Halle D im Werk 2.

E-Mail mit dem Stichwort »Yasmine Hamdan« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________