Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine e-Mail für den gewünschten Gewinn und gibt seinen vollständigen Namen an. Bitte nur eine e-Mail für einen Gewinn pro Person versenden. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt.

_____________________________________________________________

Arabella



Graf Waldner ist pleite und versucht in einem Wiener Hotel den schönen Schein zu wahren und seine Tochter standesgemäß zu verkuppeln. Doch die sucht nach der wahren Liebe, die sie bald findet. Die Wogen wären geglättet, käme es nicht zu Verwechslungen und Missverständnissen, an denen die Liebe zu zerbrechen droht. Die letzte gemeinsame Arbeit des Erfolgsduos Hofmannsthal und Strauss ist eine feingeschliffene lyrische Komödie, die mit raffinierten Orchesterklängen, blühenden Gesangsmelodien und schwungvollen Wiener Walzern brilliert. (Foto: Kirsten Nijhof)

Wir verlosen 1 x 2 Karten für die Oper »Arabella« am 11. Mai in der Oper Leipzig.

E-Mail mit dem Stichwort »Arabella« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Les Yeux d’la Tête



Wahrscheinlich haben sich Les Yeux d’la Tête schon durch alle Pariser Spelunken gespielt, die sie in ihren Liedern besingen. Genauso wie sie auf jeder osteuropäischen Hochzeit die Leute zum Tanzen gebracht oder in allen U-Bahn-Stationen der Welt den Hut für ihre Musik hingehalten haben. Nah dran sind die Pariser mit ihrem wilden Stil zwischen Chanson, Swing, Folk und Balkanbeats und mittendrin bei ihren Live-Konzerten im Tanzreigen. (Foto: )

Wir verlosen 1 x 2 Karten für das Konzert mit Les Yeux d’la Tête am 11. Mai in der Halle D des Werk 2.



E-Mail mit dem Stichwort »Les Yeux d’la Tete« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Fehlfarben



»Monarchie und Alltag« ist eines der besten deutschsprachigen Alben überhaupt. Doch mehr als zwei, drei Songs haben Fehlfarben auf keinem der vielen hundert Konzerte der letzten Jahre gespielt. Dafür gibt es am Freitag gleich alle elf Songs der Platte. (Foto: Roland Bertram)

Wir verlosen 1 x 2 Karten für das Konzert mit Fehlfarben am 12. Mai im Täubchenthal.



E-Mail mit dem Stichwort »Fehlfarben« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Mr. Miller goes to Budapest



Aus der Zeit des »Eisernen Vorhangs« stammt Arthur Millers Stück »The Archbishop’s Ceiling«, welches dem Theater-Mehrteiler »Mr. Miller goes to Budapest« zugrunde liegt. Im Gewand eines psychologischen Thrillers zwischen Kammerspiel und Film noir wird darin das überraschende Wiedersehen zweier Autoren und einer Autorin aus dem Osten mit einem befreundeten amerikanischen Autor geschildert. Aktuelle Nachrichten und Meldungen bilden dabei das Grundrauschen.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für die Premiere von »Mr. Miller goes to Budapest« am 13. Mai in der Schaubühne Lindenfels.

E-Mail mit dem Stichwort »Mr. Miller goes to Budapest« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Electric Island x Featuring Females



Feminismus beim Feiern ist das Thema von Featuring Females, das sich als Plattform und Netzwerk für Diskussion und Austausch versteht, welches das Selbstbewusstsein und die Präsenz von Frauen in der Clubkultur stärken will. Neben Panels und Workshops macht man das am besten, indem man eine tolle Party macht. So gestaltet Feat. Fem das Electric Island, bei dem unter anderem Violet aus Lissabon, Olivia aus Krakau (Foto) und einige G-Edit-DJs auflegen. (Foto: Kachna Baraniewicz)

Wir verlosen 2 x 2 Karten für die Tanznacht »Electric Island x Featuring Females« am 13. Mai im Werk 2.

E-Mail mit dem Stichwort »Featuring Females« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Von Zwergen, Riesen und Kindern



Vom Gewandhaus in Auftrag gegeben, wehen die Stimmen und Geschichten für Kinder wieder durch den Mendelssohnsaal. Frank-Steffen Elsters »Von Zwergen, Riesen und Kindern« ist eine Oper für Menschen ab 8 Jahren frei nach dem Kunstmärchen von Oscar Wilde. In der Inszenierung von Philipp J. Neumann finden sich der Gewandhaus-Kinderchor, Mitglieder des Gewandhausorchesters und die Figurenspielerin Steffi Lampe zu einem faszinierenden musikalisch-theatralen Reigen zusammen.

Wir verlosen 2 x 3 Karten für die Kinderoper »Von Zwergen, Riesen und Kindern« am 13. und 14. Mai im Gewandhaus.

E-Mail mit dem Stichwort »Von Zwergen, Riesen und Kindern« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________