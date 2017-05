Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine e-Mail für den gewünschten Gewinn und gibt seinen vollständigen Namen an. Bitte nur eine e-Mail für einen Gewinn pro Person versenden. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt.

Kreidler



Eigentlich sollte das neue Kreidler-Album ein viel leichteres und verspielteres sein. Doch dann kam Donald Trump. Der letzte Schliff der Platte, die die Band in Mexiko mastern wollte, fiel auf den Zeitpunkt der US-Wahl. Die Düsseldorfer verschoben alles um eine Woche, Inspirationen für neue Dystopien gaben das Wahlergebnis und die Weltlage genügend her. Nun stellen die Avantgarde-Elektroniker »European Songs« live vor, wohl wissend, dass auch auf dem hiesigen Kontinent einiges im Argen liegt. (Foto: Chrisa Ralli, Melina Pafundi)

Kruso



Im Sommer 1989 verlässt Germanistikstudent Edgar nach dem Tod seiner Freundin sein bisheriges Leben. Sein Ziel ist Hiddensee, die mythische Insel, ein für den normalen DDR-Bürger nahezu unerreichbarer Ort. Dort begegnet er Alexander Krusowitsch, genannt Kruso, der ihn in die Geheimnisse der Insel einweiht. Nach dem gleichnamigen Roman von Lutz Seiler haben Armin Petras und Ludwig Haugk den Stoff für die Bühne bearbeitet. (Foto: Rolf Arnold)

The Manson Family Opera



»The Manson Family Opera« inszeniert die mörderischen Blumenkinder, die die Beatles missverstanden und Helter Skelter das Mordwerk betrieben. LSD funktioniert da nicht als Ausrede. Komponist und Performance-Künstler John Moran präsentiert seine englisch-deutsche Neufassung mit der Juwie Dance Company. Ein Albtraum aus Rockoper und theatralischer Toncollage, in der vier apokalyptische Pilzköpfe als Engel der Geschichte auftreten.

Hape Kerkelings Kein Pardon – Das Musical



Das Musical von Hape Kerkeling rund um den aufsteigenden TV-Unterhalter Peter ist eine selbstironische Satire auf die schillernde Bussi-Bussi-Gesellschaft des Showgeschäfts. Mit der rauen Ruhrpott-Welt und der Gute-Laune-Welt des Unterhaltungsfernsehens treffen auch zwei musikalische Welten aufeinander, Rock-Musical und großes Showorchester. (Foto: Kirsten Nijhof)

Carmina Burana/A Dharma At Big Sur



Das Rad der Fortuna dreht sich wieder. Die Produktion aus dem Jahre 2011 gehört in die ­Reihe der engen Zusammenarbeiten zwischen dem Leipziger Ballett und dem Chor der Oper Leipzig. Der zweiteilige Ballettabend, dessen erster Teil eine Choreografie zum Violinkonzert von John Adams ist. Auf jeweils unterschiedliche Art und Weise setzen sich die beiden Werke mit der Vergänglichkeit des Menschen auseinander, mit dem Augenblick eines Wimpernschlags, der von einem Moment auf den anderen alles verändern kann. (Foto: Andreas Birkigt)

Heinz Strunk



Letztes Jahr war es noch ein Mörder, dem Heinz Strunk in die verrauchte Hamburger Kneipe »Zum goldenen Handschuh« folgte. Nun lässt er uns am Leben von Jürgen teilnehmen. Vielmehr an dessen Liebesleben, das dieser gern hätte. In »Jürgen – Die gläserne Milf« verfolgt Strunk seinen Helden durch dessen Misere auf der Suche nach der Liebe. Dass diese nicht unbedingt auf den in die Jahre gekommenen Parkhauspförtner mit offenen Armen gewartet hat, erzählt Strunk konkret entlang der sehnenden Herzen ohne sentimentale Ausschweifungen. (Foto: Dennis Dirksen)

Gewandhaus-Konzerte



Im Lostopf sind diese Woche folgende Konzerte:

Am 20. Mai um 20 Uhr steht ein Klavierabend im Mendelssohn-Saal auf dem Programm. Zum Steinway Preisträgerkonzert spielt Cheng Zhang, Preisträger des Internationalen Robert Schumann Wettbewerbs, Werke von Robert Schumann.

Am 23. Mai um 19 Uhr finden sich ebenso im Mendelssohn-Saal unter dem Motto »Fernweh« der Gewandhaus-Kinderchor und das Ekky Meister Trio zusammen, um das »Groß werden – das tägliche Chaos« zu feiern.

