Lost in Leipzig

Auch wenn es hin und wieder gar so nicht den Anschein macht: Es gibt ihn noch, den Leipziger Untergrund. Manchmal muss da zu härteren Mitteln gegriffen werden. Zum Beispiel wie im Fall der Bands pg.lost und Lost In Kiev, die am Samstag in einer geheimen Location düster-experimentellen Postrock vor Eingeweihten spielen.