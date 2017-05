Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine e-Mail für den gewünschten Gewinn und gibt seinen vollständigen Namen an. Bitte nur eine e-Mail für einen Gewinn pro Person versenden. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt.

_____________________________________________________________

Sinfonie der Klagelieder



Henryk Mikolaj Góreckis »Sinfonie Nr. 3« klang in den siebziger Jahren den Liebhabern der Neuen Musik aus dem Herzen. Der Pole setzte mit dieser deutliche Zeichen gegen die Materialermüdung des Genres und wandte sich breiteren Hörerschichten zu. Seine »Sinfonie der Klagelieder« steht im Mittelpunkt des Konzerts von MDR Rundfunkchor und Sinfonieorchester unter Leitung von Kristjan Järvi. Charles Ives’ »The Unanswered Question« und Sven Helbigs Musik zum Film »Luther« ergänzen den Abend. (Foto: Peter Adamik)

Wir verlosen 2 x 2 Karten für die »Sinfonie der Klagelieder« am 2. Juni in der Peterskirche.

E-Mail mit dem Stichwort »Sinfonie der Klagelieder« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

All 4 Hip Hop Jam 2017



Während man sich tagsüber in Workshops in den Künsten Graffiti, Rap, DJing, Breakdance und Skateboarding weiterbilden konnte, bildet der Konzertabend am Sonntag mit Witten Untouchable, Moka Only und Leila Akinyi (Foto) den Abschluss und Höhepunkt des All 4 Hip Hop Jams im Conne Island.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für den Konzertabend im Rahmen des All 4 Hip Hop Jam 2017 am 4. Juni im Conne Island.



E-Mail mit dem Stichwort »All 4 Hip Hop Jam« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

White Hills



Mit Spacerock könnte man den Stil der White Hills knapp umschreiben. Der trifft es, reicht aber bei weitem nicht aus, um tatsächlich zu hören, was das New Yorker Duo tatsächlich ausmacht. Experimentelle, psychedelische Jam-Abfahrten gehören genauso dazu wie die hypnotisch hochgeschraubten Stimmen. Dabei werden die langen Haare geschüttelt, bis der Sound auch wirklich alle erreicht hat. Jim Jarmusch ist übrigens ein großer Fan dieser Band.

Wir verlosen 1 x 2 Karten für das Konzert mit White Hills am 6. Juni im UT Connewitz.



E-Mail mit dem Stichwort »White Hills« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Gewandhaus-Konzerte



Im Lostopf sind diese Woche die Konzerte des Orgelfestival »L’art de transcription – Das Meisterwerk in Meisterhand«:

Am 3. Juni um 20 Uhr bedient Thomas Trotter die Orgel im Großen Saal. Axel Thielmann steht ihm als Sprecher zur Seite. Werke von Georges Bizet, Edward Elgar, Paul Dukas, Sergej Prokofjew und Felix Mendelssohn Bartholdy werden zu hören sein.

Zur Orgelmatinee am 4. Juni um 11 Uhr wird die Orgel für die dunklen Gemüter erklingen. Im Rahmen des Wave-Gothik-Treffen bringt Gunter Rost an der Orgel Petr Ebens »Faust« zu Gehör.

Ebenso im Rahmen des Wave-Gothik-Treffen wird zur Orgelnacht am 4. Juni um 20 Uhr ein großes Programm aufgefahren. Dabei sind an der Orgel Michael Schönheit, Martin Schmeding, Wolfgang Seifen, an der Flöte Anna Garzuly-Wahlgren und das Collegium Vocale Leipzig sowie der Kammerchor der Schlosskapelle Saalfeld. Zu hören sind Werke von Jan Pieterszoon Sweelinck, Hugo Distler , Camille Saint-Saën , Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert Schumann, Johannes Brahms, Alexander Borodin.

Wir verlosen jeweils 3 x 2 Karten für die oben genannten Konzert am 3. und 4. Juni im Gewandhaus.

E-Mail mit dem Stichwort »Gewandhaus + gewünschtes Konzert« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________