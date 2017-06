Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine e-Mail für den gewünschten Gewinn und gibt seinen vollständigen Namen an. Bitte nur eine e-Mail für einen Gewinn pro Person versenden. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt.

Einsame Menschen



Bei Familie Vockerat schwinden zunehmend Harmonie, Vertrauen und Wertschätzung. Spätestens nach der Taufe des Sohnes von Johannes und Käthe fällt der junge Vater in eine Sinn- und Lebenskrise. Das lange eisern gewahrte idyllische Familienbild bricht auf und die bürgerliche Tragödie nach Gerhard Hauptmann nimmt ihren Lauf. (Foto: Mathias Schäfer)

Wir verlosen 2 x 2 Karten für das Theaterstück »Einsame Menschen« am 15. Juni in den Cammerspielen.

E-Mail mit dem Stichwort »Einsame Menschen« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Die Lücke. Ein Stück Keupstraße



Im Juni 2004 verletzten die NSU-Terroristen in Köln 18 Menschen durch eine Nagelbombe. Politik und Polizei zeigten sich auf dem rechten Auge blind, rückten die vorwiegend türkischen Anwohner selbst ins Zentrum der Ermittlungen. Regisseur Nuran David Calis hat sie getroffen und gefragt, wie sie danach damit lebten. Gastspiel des Schauspiel Köln. (Foto: David Baltzer/Schauspiel Köln)

Wir verlosen 1 x 2 Karten für » Die Lücke. Ein Stück Keupstraße« am 16. Juni im Schauspielhaus.

E-Mail mit dem Stichwort »Die Lücke« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Dota & Band



»Warum schützt man die Grenzen der Staaten so gut und die Grenzen der Menschen so schlecht?«, fragt Dota auf ihrem Album »Keine Gefahr«. Früher war sie als Kleingeldprinzessin unterwegs, inzwischen hat sich die Berliner Sängerin mit ihrer Band einen elektronischeren Sound zugelegt. Die gewitzten, nachdenklichen Texte sind geblieben. (Foto: Sandra Ludewig)

Wir verlosen 2 x 2 Karten für das Konzert von Dota & Band am 16. Juni in der Parkbühne Geyserhaus.

E-Mail mit dem Stichwort »Dota & Band« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Zirkus Upsala: Der Neffe



Als der Zirkus Upsala 2000 in St. Petersburg gegründet wurde, fanden viele Straßenkinder in ihm ein Zuhause. Ihr neues Stück erzählt von der Reise ins Glück, welches die Tante und ihr besonderer Neffe überall und in vielem entdecken. Artistische Experimente folgen dabei träumerischer Livemusik ins Zirkuszelt.

Wir verlosen 1 x 2 Karten für die Vorstellung mit dem Zirkus Upsala am 16. Juni im UT Connewitz.

E-Mail mit dem Stichwort »Zirkus Upsala« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Mendelssohn Klassik-Lounge



Mit der Mendelssohn Klassik-Lounge gibt es im Rahmen des Bachfestes die Möglichkeit einen neuen Blick auf klassische Musik zu gewinnen – hautnah und jenseits konventioneller Aufführungen. Es gibt Bach zu hören, ohne Bach zu hören mit Neukompositionen von Arash Saffian. Interpretiert werden sie von dem Pianisten Sebastian Knauer (Foto), dem Vibraphonisten Pascal Schumacher und einem Streichquartett. DJ Raphael Marionneau rundet das Programm ab. (Foto: Stever Haberland)

Wir verlosen 2 x 2 Karten für die Mendelssohn Klassik-Lounge am 16. Juni in der Schaubühne Lindenfels.

E-Mail mit dem Stichwort »Mendelssohn Klassik-Lounge« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Me First And The Gimme Gimmes



Eine Coverband – wie uncool. Doch Me First And The Gimme Gimmes sind anders. Denn sie spielen nicht nur Pop-Songs nach, sondern feiern den Punk in ihnen. Also, sie spielen ihre Punk-Version aller möglichen Songs, die zwischen den sechziger Jahren und heute durch die Radiostationen liefen. Sogar Country- und Westernsongs verwursteten die US-Amerikaner, die übrigens allesamt Mitglieder in sehr bekannten Bands wie den Foo Fighters, NOFX oder Lagwagon sind.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für das Konzert mit Me First And The Gimme Gimmes am 18. Juni im Conne Island.



E-Mail mit dem Stichwort »Me First And The Gimme Gimmes« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

