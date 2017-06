Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine e-Mail für den gewünschten Gewinn und gibt seinen vollständigen Namen an. Bitte nur eine e-Mail für einen Gewinn pro Person versenden. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt.

_____________________________________________________________

Metropolis



Utopie des Fleißbienchenstaats: Hausregisseurin Claudia Bauer lässt Fritz Langs Megalopolis in der Bosestraße auferstehen. Oligarchensohn verliebt sich in Arbeitermädchen, die wiederum soll zum Vorzeigeandroiden werden. Krasse Klassengesellschaft und die Kritik daran fügen sich zum Sittenbild der Zukunft – und Spiegel der Gegenwart. (Foto: Rolf Arnold)

Wir verlosen 1 x 2 Karten für die Vorstellung von »Metropolis« am 28. Juni im Schauspielhaus Leipzig.

E-Mail mit dem Stichwort »Metropolis« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Best of Poetry Slam – Open Air



Gewinner, Gewinner, Gewinner: Die Sieger des halbjährlich stattfindenden »Best of Poetry Slam« treten gegeneinander an – und das auch noch Open Air in einer Arena. Mit dabei sind Dalibor Markovic, Sulaiman Masomi und André Herrmann. Es moderiert Nils Straatmann.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für das »Best of Poetry Slam – Open Air« am 30. Juni in der Arena am Panometer.



E-Mail mit dem Stichwort »Best of Poetry Slam« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Shorts Attack



Kurzfilme rund ums Fahrrad zum Jubiläum »200 Jahre Fahrrad« im Rahmen der Leipziger Umwelttage: Bike Shorts On Tour – 10 Filme in 80 Minuten.

Wir verlosen 1 x 2 Karten für den Filmabend »Shorts Attack: 200 Jahre Fahrrad« am 30. Juni im UT Connewitz.

E-Mail mit dem Stichwort »Shorts Attack senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________