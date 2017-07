Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine e-Mail für den gewünschten Gewinn und gibt seinen vollständigen Namen an. Bitte nur eine e-Mail für einen Gewinn pro Person versenden. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt.

_____________________________________________________________

Sommertheater und -Kino auf der Feinkost



Im Juli geht es wieder rund auf dem Hof der Feinkost: Das ÜZ geht mit »Aus dem Leben eines Taugenichts« in eine zweite Runde »on the road« und lässt in ihrem Live-Hörspiel nach Joseph von Eichendorff Neuinterpretationen der Lieder von Franz Schubert und Hugo Wolf theatralisch erklingen.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für »Aus dem Leben eines Taugenichts« am 5. Juli im Sommertheater, sowie 1 x 2 Karten für den Film »Get Out« am 9. Juli im Sommerkino auf der Feinkost.

E-Mail mit dem Stichwort »Taugenichts« oder »Get Out« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Sommerprogramm in der Arena am Panometer



Die 4 der besten Impro-Theater-Teams aus ganz Deutschland betreten am 7. Juli die Arena am Panometer und kämpfen um die Krone der Improvisation. Das Publikum kann bestimmen, wer der neue Impro-König wird – vielleicht sogar die Lokalmatadore von der Theaterturbine. Am 9. Juli bringt die Band Julianes Wilde Bande auf der Familien-Sommerbühne mit ihren Songs Groß und Klein zum Tanzen, Singen, Lachen und Träumen. Jazz und Soul verbinden sie mit einem bunten Mitmach- und Zuhörprogramm, das auch die erwachsenen Begleiter von ihren Sitzplätzen hebt. (Foto: Silvana Kuhnert/Theaterturbine)

Wir verlosen jeweils 2 x 2 Karten für das »Impro Royal 2017« mit der Theaterturbine am 7. Juli und für die Familien-Sommerbühne mit »Julianes Wilder Bande« am 9. Juli in der Arena am Panometer.

E-Mail mit dem Stichwort »Impro Royal« oder »Julianes Wilde Bande« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Spazz – Electronic Beats Clubnight im IfZ



Electronic Beats Clubnight im Institut für Zukunft mit Fort Romeau, Homo Helal, Robert Johnson, Ghostly International, End2End, Rapinsky und Bumbum.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für die »Electronic Beats Clubnight« am 6. Juli im Institut für Zukunft.



E-Mail mit dem Stichwort »Spazz« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________