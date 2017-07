Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine e-Mail für den gewünschten Gewinn und gibt seinen vollständigen Namen an. Bitte nur eine e-Mail für einen Gewinn pro Person versenden. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt.

_____________________________________________________________

6. Seeklang-Festival



Das Seeklang-Festival des Kaos Kultursommer müsste eigentlich Teichklang heißen, denn am Ulrichsteich spielen am ersten Abend die Leipziger Singer/Songwriter Emily’s Giant, Dingoes Ate My Baby und Karo Lynn. Am zweiten Abend öffnet sich die Bühne für Jan Frisch, Miss Maudlin und Anne Heisig – auf dass deren Songs übers Wasser hallen.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für das Seeklang-Festival am 14. und 15. Juli auf der Kaos Seebühne.

E-Mail mit dem Stichwort »Seeklang« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

»Moonlight« (OmU) im Sommerkino auf der Feinkost



Der oscargekrönte US-Independentfilm erzählt in kraftvollen Bildern vom Erwachsenwerden eines jungen Afroamerikaners auf den Straßen von Miami. Regie: Barry Jenkins, Darsteller: Mahershala Ali, Shariff Earp, Alex R. Hibbert, Naomie Harris, Janelle Monáe, Trevante Rhodes, Duan Sanderson u.a. USA 2016, OmU, 111 min.

Wir verlosen 1 x 2 Karten für »Moonlight« am 14. Juli im Sommerkino auf der Feinkost.



E-Mail mit dem Stichwort »Moonlight« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________

Bücher für die Sommerwiese



Sommerzeit ist Lesezeit, ob Urlaub, Balkonien oder Parkwiese – es wird gelesen, was umgeblättert werden kann. Bei unserer Bücherverlosung ist bestimmt für jeden etwas dabei: Wie wäre es mit »Notre Dame« von Ulrich Schacht? Oder (weil es so gut zu diesem verregneten Wochenanfang passt) doch lieber »Als ich aufwachte, war so sehr Montag, dass es wehtat« von Mikko Rimminen? Die anderen, im Bild dargestellten Bücher, werden übrigens in den kommenden Wochen verlost.

Wir verlosen »Notre Dame« von Ulrich Schacht und »Als ich aufwachte, war so sehr Montag, dass es wehtat« von Mikko Rimminen.



E-Mail mit dem Stichwort »Notre Dame« oder »So sehr Montag« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

_____________________________________________________________