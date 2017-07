Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine e-Mail für den gewünschten Gewinn und gibt seinen vollständigen Namen an. Bitte nur eine e-Mail für einen Gewinn pro Person versenden. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt.

Highfield Festival



Die Leipziger Veranstaltungshäuser schließen bekanntlich im Sommer ihre Türen und die Menschen liegen am See, sind im Urlaub oder auf dem Balkon. Da trifft es sich ganz gut, dass sich im August vor den Toren der Stadt ein riesiges Festival breitmacht, zu dem die Menschen aus der ganzen Republik hinströmen und die Leipziger mal kurz mit dem Fahrrad vorbeischauen können. Wenn die Toten Hosen ihre Songs gegen Nazis singen, Casper seine cleveren Rap-Songs auspackt, Placebo ihre wavigen Pop-Hymnen schmettern, die Beginner ihre groovenden Hiphop-Reime oder Biffy Clyro ihre beißenden Rock’n’Roll-Nummern abliefern und all die anderen Künstler ihnen in nichts nachstehen, ist es eine feine Sache, nicht auf dem Zeltplatz zu schlafen zu müssen, sondern zu Hause im eigenen Bett.

Wir verlosen 1 x 2 Karten sowie zwei Beutel und T-Shirts zum diesjährigen Highfild-Festival vom 18. bis zum 20. August am Störmthaler See bei Leipzig.

E-Mail mit dem Stichwort »Highfield« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

»Whitney – Can I be me« (OmU) in der Cinématèque in der Nato



Whitney Houstons Leben in den Fesseln des Showbiz und ihr tragischer Drogentod. Packende Musikdokumentation. USA 2017, Dok, 105 min, R: Nick Broomfield, Rudi Dolezal.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für »Whitney – Can I be me« am 23. Juli in der Cinématèque in der Nato.



E-Mail mit dem Stichwort »Whitney« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Bücher für die Sommerwiese



Sommerzeit ist Lesezeit, ob Urlaub, Balkonien oder Parkwiese – es wird gelesen, was umgeblättert werden kann. Bei unserer Bücherverlosung ist bestimmt für jeden etwas dabei: Wie wäre es mit »Das Lachen im Hals« von Michael Bittner? Oder doch lieber »Oberkante – Unterlippe« von Stefan Schwarz? Nächste Woche verlosen wir übrigens noch mehr Bücher.

Wir verlosen »Das Lachen im Hals« von Michael Bittner und »Oberkante – Unterlippe« von Stefan Schwarz.



E-Mail mit dem Stichwort »Das Lachen im Hals« oder »Oberkante – Unterlippe« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

