»Man wird nicht als Realist geboren« – so bilanzierte Arno Rink sein eigenes künstlerisches Werk und die Leipziger Malerei bei seiner Antrittsrede als Rektor an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Das war 1987. Rink wusste sehr genau, wovon er sprach und welchen Kämpfen der Künstler jederzeit und jederorts ausgesetzt war, ist und sein wird. Dies betraf nicht nur die leere Leinwand, sondern auch die Existenz in der Gesellschaft.