Jetzt lesen, später zahlen

FRED GEHLER: Ich habe in meiner Rede zum 40. Jahrgang gesagt, dass für mich das Leipziger Festival auch immer etwas von einem Januskopf gehabt hat. Es war ein wesentlich auch von den Kulturinstitutionen des Staates dirigiertes Festival, mit Vorschriften, die die Auswahl betrafen, mit Kleingeistigkeiten in den Entscheidungen, da gab es immer wieder Perioden, in denen ganze internationale Cinematografien in Verruf standen, subversive Züge zu haben. Das sind diese negativen Begleiterscheinungen des Festivals über viele Jahre hinweg gewesen. Aber für mic…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.