Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine e-Mail für den gewünschten Gewinn und gibt seinen vollständigen Namen an. Bitte nur eine e-Mail für einen Gewinn pro Person versenden. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt.

Eine fantastische Frau – Una Mujer Fantástica (OmU)

Der Chilene Sebastián Lelio (»Gloria«) schuf erneut eine Geschichte von Emanzipation und dem Kampf um die persönliche Freiheit. Der berührende Kampf einer Transsexuellen um das Recht zu trauern gewann den Silbernen Bären und den Teddy auf der diesjährigen Berlinale und ist nun endlich auch in Leipzig in der Originalversion zu erleben.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für »Eine fantastische Frau« (OmU) wahlweise am 19., 23., 24. oder 26. Oktober in der Cinémathèque in der Nato.



E-Mail mit dem Stichwort »Eine fantastische Frau« und Wunschtermin senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Designers' Open

Mit über 200 Designern, Labels und Newcomern locken die Designers’ Open auch dieses Jahr wieder in die Kongresshalle am Zoo. In insgesamt 14 Sälen gibt es, neben Produkt-, Mode-, Grafik- und Industriedesign, auch ein Rahmenprogramm mit Fashionshow, Performances, Business-Speeddating oder Grafik-Konferenz. (Foto: Tom Schulze, 2016)

Wir verlosen 3 x 2 Tagestickets für die Designers’ Open vom 20. bis 22. Oktober in der Kongresshalle am Zoo.

E-Mail mit dem Stichwort »Designers’ Open« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

ASP – 20.000 Meilen Tour

Mit ihrem neuen Album »Zutiefst« im Gepäck heizt die Rockband ASP ihren Fans am 28. Oktober im Haus Auensee nochmal richtig ein. Ihre von Synthesizern und Keyboards geprägte Rockmusik orientiert sich ästhetisch und lyrisch an der Schwarzen Szene. Mit gleichbleibendem Anspruch, Authentizität und Demut sind ihre Live-Shows immer ein ganz besonderes Erlebnis.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für ASP am 28. Oktober im Haus Auensee.

E-Mail mit dem Stichwort »ASP« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Camus

Am 19. Oktober zeigt das Schau-Ensemble wieder ihr intensives Literaturstück über das Absurde der Existenz. Albert Camus’ Sisyphos-Trilogie und sein autobiografisches Romanfragment »Der erste Mensch«, werden in der hier als Theaterbegehung lebendig. In verschiedenen Räumen begegnen die Zuschauer den Protagonisten aus Camus’ Werken und dem Autor selbst. (Foto: Gabor Hollo)

Wir verlosen 2 x 2 Karten für »Camus« am 19. Oktober in der Schaubühne Lindenfels.



E-Mail mit dem Stichwort »Camus« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Glenn Miller Orchestra

Wenn das Glenn Miller Orchestra unter der Leitung von Wil Salden mit dem neuen Programm »It’s Glenn Miller Time« aufwartet, dann wird die Location zum Swing-Tempel. Mit dem unverwechselbaren, harmonischen und zugleich elektrisierenden Sound werden zeitlose Welthits wie: In The Mood, Pennsylvania 6-5000, String of Pearls, Moonlight Serenade u. v. m. präsentiert.

Wir verlosen 3 x 2 Karten für das Glenn Miller Orchestra am 21. Oktober im Gewandhaus.*

E-Mail mit dem Stichwort »Glenn Miller Orchestra« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

* Anmerkung:

Gewinner können Ihre Tickets für Konzerte im Gewandhaus in der kreuzer-Redaktion abholen.