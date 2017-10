Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine e-Mail für den gewünschten Gewinn und gibt seinen vollständigen Namen an. Bitte nur eine e-Mail für einen Gewinn pro Person versenden. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt.

Dok Leipzig

Geballter Realismus zum Süchtigwerden: Jährlich im Herbst macht sich in der Stadt für einige Tage internationales Filmflair breit. Ein vielfältiges Programm, verteilt auf Wettbewerbe, Nebensektionen und Filmreihen, wird in vier Leipziger Kinos vom 30. Oktober bis 5. November gezeigt. Das Festivalmotto »Nach der Angst« zieht sich durch alle zu sehenden Animationsfilme, in Kurz-, Spielfilm- und Dokumentationsformaten. Der Länderschwerpunkt liegt dieses Jahr auf Georgien und befasst sich mit dem postsowjetischen Staat und dessen künstlerischer wie geschichtlich motivierter Suche nach neuen Selbstbildern. Im Rahmen der Sonderprogramme laufen dieses Jahr rund 170 Filme, die zwischen 1928 und 2017 entstanden sind. Zahlreiche Filmemacher werden während der Festivalwoche anwesend sein. Neben den Filmen gibt es Gespräche und Diskussionen. (Foto: Dok Leipzig 2015)

»Kasimir und Karoline«

Oktoberfest in München 1929: Es herrscht die Weltwirtschaftskrise, als Karoline ihren Bräutigam Kasimir zum Rummelbesuch drängt. Der hat gerade seinen Job verloren, will nicht feiern. Es kommt zum Streit, später der große Bruch. Es ist kein heiteres Volksstück, das Ödön von Horváth seiner krisengeschüttelten Gegenwart auf den Leib geschrieben hat: Wie kann sich der Mensch durchschlagen, welche Überlebensstrategien stehen den monetär Schwächeren zur Verfügung? Brillantes Sprechtheater inszeniert von Enrico Lübbe. (Foto: Rolf Arnold)

A Halloween Extravaganza – The Electric Sideshow Variety

Zu Halloween fährt Noels Ballroom ein Monster-Programm aus Burlesque, Circus Sideshow und Rockmusik auf, das sich sehen lassen kann: Zu den Performern gehören die Sideshow-Tänzerin Evilyn Frantic, der Comedian Imaan Hadchiti und Visha Loo, auch bekannt als die Frau ohne Knochen. Für die passende musikalische Stimmung sorgt der Liveact Kone Krawall Klub. Anschließend legen DJ Don Rogall und DJ The Boppin’ Monkey Revue der Stimmung angemessene Tanzmusik auf.

Orgelfestival »Reformation – Revolution« im Gewandhaus

Unter der Leitung von Michael Schönheit feiert das Gewandhaus das Reformationsjubiläum mit dem Orgelfestival »Reformation – Revolution«: Am 28. Oktober findet die Orgel-/Chornacht »Drei Konfessionen« statt. In drei Teilen widmet sich der Gewandhauschor zusammen mit der Merseburger Hofmusik der syrisch-äthiopischen Christenheit, katholischer Orgelmusik aus Frankreich und schließlich evangelischer Kirchenmusik. Das Oratorium »Geistliche Musik für Gottesdienst und Konzert« am 29. Oktober erinnert zudem an den 250. Todestag des Barock-Komponisten Georg Philipp Telemann.

