Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine e-Mail für den gewünschten Gewinn und gibt seinen vollständigen Namen an. Bitte nur eine e-Mail für einen Gewinn pro Person versenden. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt.

Mogwai

»Mogwai ist die Band für das 21. Jahrhundert«, hat Stephen Malkmus einmal gesagt. Vielleicht meinte der ehemalige Sänger von Pavement damit, dass der Postrock von Mogwai eher düster ist und ohne viele Worte. Die machen die Schotten lieber, indem sie T-Shirts mit »Blur: are shit« drucken, Aktionen für bessere Bildung starten oder ein Zinédine-Zidane-Porträt vertonen. »Hardcore will never die, but you will« hieß eines ihrer Alben, nun stellen sie ihre neue Platte »Every Country’s Sun« vor.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für Mogwai am 2. November im Täubchenthal.



E-Mail mit dem Stichwort »Mogwai« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

»Q« Szenische Lesung des Romans von Luther Blissett



Ewiger Antagonismus: Thomas Ebermann inszeniert den Roman, der verschiedene frührevolutionäre Bewegungen zur Reformationszeit als historischen Krimi darstellt. So kommen Thomas Müntzer und die Wiedertäufer wieder ins Gedächtnis und erinnern daran, das der Wunsch nach einem anderen Leben den Menschen schon immer bewegt hat.

Wir verlosen 1 x 2 Karten für »Q« Szenische Lesung des Romans von Luther Blissett am 1. November im Conne Island.



E-Mail mit dem Stichwort »Q. Szenische Lesung« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Bonobo

Mit Adjektiven wie »meisterlich» und »gebieterisch« wird seine Musik gerne beschrieben - Simon Green alias Bonobo kehrt mit seinem sechsten Album »Migration« auf die Bühne zurück. Und tatsächlich lässt sich sein musikalisches Schaffen, das wohl mit zum Besten zählt, was die elektronische Musik grade zu bieten hat, mit vielen Worten beschreiben. Gegen diese Form von Musik sind Worte aber viel zu flach. (Weswegen sie meist auch sehr gut ohne Lyrics auskommt.) Hört am besten selbst mal hin. Das geht bekanntlich am besten live. (Foto: Neil Krug)

Wir verlosen 3 x 2 Tickes für Bonobo am 7. November im Haus Auensee.



E-Mail mit dem Stichwort »Bonobo« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Her

Noch bevor das französische Duo Her ihr Debütalbum veröffentlicht hat, ist der Musiker Simon Carpentier an Krebs gestorben. Sein Bandkollege und enger Freund Victor Solf will sein Vermächtnis nun weiter tragen und bringt am 6. November die samtig-loungigen Soulpopsongs auf die Bühne.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für Her am 6. November im Neuen Schauspiel Leipzig.



E-Mail mit dem Stichwort »Her« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Kayef

Der Düsseldorfer Rapper und Youtube-Star hat im vergangenen Winter als Special Guest auf der Tour von DieLochis bereits die großen Hallen der Republik begeistert. Im Frühjahr 2017 folgte dann seine eigene Headliner Tour. Nun ist Zeit für den zweiten Teil: Die Kayef Chaos Tour 2.0. (Foto: Frank-Lothar-Lange)

Wir verlosen 1 x 2 Karten für Kayef am 4. November im Täubchenthal.



E-Mail mit dem Stichwort »Kayef« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de

Vokalkonzert, Chorkonzert, Klavierabend

Am 2. November präsentiert das Gewandhaus in seiner Reihe »Glanzvoller Barock« das Vokalkonzert mit Sopranistin Julia Lezhneva bei dem Werke von Vivaldi, Telemann und Händel zu hören sein werden. Am 3. November lädt der GewandhausKinderchor und der GewandhausJugendchor unter der Leitung von Frank-Steffen Elster zum Chorkonzert der Kantate »Da pacem« im Rahmen des Orgelfestivals »Reformation – Revolution«. Der Pianist Leif Ove Andsnes spielt 8. November Werke von Sibelius, Widmann, Schubert, Beethoven und Chopin.



Wir verlosen je 2 x 2 Karten für das Vokalkonzert mit Julia Lezhneva am 2. und den Klavierabend mit Leif Ove Andsnes am 8. November, sowie 3 x 2 Karten für das Chorkonzert am 3. November im Gewandhaus.



E-Mail mit dem Stichwort »Vokalkonzert«, »Chorkonzert« oder Klavierabend« senden an: verlosung(at)kreuzer-leipzig.de*

* Die Gewinner können Ihre Karten für Konzerte im Gewandhaus in der kreuzer-Redaktion abholen.