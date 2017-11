Jetzt lesen, später zahlen

Freitag, 29. September, Konsum Goyastraße: Käseeinkauf an der Frischetheke. Die Verkäuferin schneidet die Scheiben zurecht und legt den Käse auf die Waage. Sie hat das Papier zum Einpacken schon in der Hand. Ob sie den Käse auch in eine mitgebrachte Dose packen kann – das würde ja Verpackungsmüll sparen? »Nein, ich darf die Dose nicht über die Theke nehmen.« Wäre es denn möglich, den Käse gereicht zu bekommen und selbst in die Dose zu legen? »Das geht, da müssen Sie nur schauen wegen dem Zettel.« Die Brotdose direkt befüllen darf sie also nicht – andernorts ist das aber möglich. Warum nicht bei uns?