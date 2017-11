Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine e-Mail für den gewünschten Gewinn und gibt seinen vollständigen Namen an. Bitte nur eine e-Mail für einen Gewinn pro Person versenden. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt.

Euro-Scene Leipzig

Der Wettbewerb »Das beste deutsche Tanzsolo« findet an drei Terminen statt, bei denen sich die Tänzer dem Publikum und der Jury stellen. Wie immer sind hier die Grenzen zwischen Profis und Amateuren aufgehoben – gefragt sind Eigenständigkeit und Kreativität.

In Worten und Tanz erzählt Beatrice Cordua in »The wanderer's peace« (Foto) ihren außergewöhnlichen Lebensweg. Sie zeigt nicht nur die Veränderungen des Körpers, sondern lässt auch einen Teil der Tanzgeschichte aufleben: So zählen Begegnungen mit Mary Wigman, Georges Balanchine, Igor Strawinsky, Pina Bausch und Merce Cunningham zu Stationen ihrer Tänzerkarriere. (Foto: Nicole Seiler)

Jan Weiler: Und ewig schläft das Pubertier



Der Erfolgsautor von »Maria, ihm schmeckt's nicht!« (2003), »Antonio im Wunderland« (2005) und der Pubertier-Saga stellt den nunmehr dritten Teil der Coming-of-Age-Serie »Und ewig schläft das Pubertier« vor. Im Täubchenthal liest der ehemalige Chefredakteur des SZ-Magazins nun höchstpersönlich für Publikum. (Foto: Tim Ilskens)

Mister Me

Mister Me präsentiert sein Debütalbum »Zeit bleibt Zeit«, ein Hybrid aus Rap und Gesang. Der Niedersachse erzählt darin von Panikattacken, Kindheit, Kleinsein, Alleinsein, Melancholie und Alltag. Und begegnet dem seelenlosen deutschen Pop vom Fließband mit Charakter und Eigenwillen.

Van Holzen

In jedem Evolutionsprozess erreicht die stetige Weiterentwicklung von Generation zu Generation eine Phase, in der durch Anomalien und Mutationen ganz neue, unbekannte Arten entstehen. Laut Van Holzen befindet sich genau an diesem Scheitelpunkt die deutschsprachige Musiklandschaft im Jahr 2017. Auf »Anomalie« widersetzt sich das Ulmer Trio mit ihrem aufs Wesentliche reduzierten Oldschool-meets-Newschool-Mix bisher dagewesenen Normen und Formen. (Foto: Jaro Suffner)

Lotte

Lotte ist das neue Musikwunderkind am deutschen Popsternchenhimmel. Früh hat sie begonnen Klavier, Geige und Gitarre zu spielen und hat nun, im frischen Alter von 21 Jahren, soliden Power-Pop mit emotionalen Texten zu bieten.

David Timm – Orgelstunde zum Karneval

Am 11. November feiert das Gewandhaus den Beginn der fünften Jahreszeit überraschend mit Improvisationen an der Orgel von David Timm.



* Die Gewinner können Ihre Karten für Konzerte im Gewandhaus in der kreuzer-Redaktion abholen.