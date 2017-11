Jetzt lesen, später zahlen

Inmitten der belebten Eisenbahnstraße steht in großen lila Buchstaben das Wort »Jude« an der Fensterscheibe eines leer stehenden Ladengeschäfts, dazu ein angedeuteter Davidstern.

Das erinnert an die Zeit der Boykotte jüdischer Geschäfte, die am 9. November 1938 einen grausamen Höhepunkt erreichten, als in der Reichspogromnacht zahlreiche Geschäfte, Synagogen und Wohnhäuser Ziel antisemitischer Brandanschläge und Hetzjagden wurden und brannten. Doch das ist keine historische Rückschau, sondern ein Bild aus dem Oktober 2017 – und weist auf eine Problematik hin, die zwar selten thematisiert wird, aber Realität ist: Noch immer ist Antisemitismus in Deutschland weit verbreitet, auch in Leipzig.