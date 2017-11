Jetzt lesen, später zahlen

Irgendwer hat aus Versehen das kreuzer-Logo auf die Eintrittskarten des Die-Toten-Hosen-Konzerts in Leipzig drucken lassen, dabei will niemand in der Redaktion was über die Toten Hosen schreiben. Allerdings würden wir Campino gerne mal fragen, wie das so ist, wenn man früher mal Punk war und heute die CDU-Fraktion deine Lieder singt. Und wie er sonst auf 40 Jahre Punk zurückblickt. Er würde auch gern antworten. Also treffen wir uns an einem Nachmittag in Berlin im schicken Café Einstein (sein Vorschlag). Sein Assistent trägt ein Hosen-Tattoo auf der Hand, bezahlt die Getränke (wir: Wein, Campino: Ingwertee) und verschwindet wieder.