Die Toten Hosen

Unsere Musikredakteurin Juliane Streich konnte Campino persönlich treffen und so einiges besprechen, was den kreuzer hinsichtlich alternder Punks dann vielleicht doch interessiert. Lest dazu das sehr lesenwerte Interview des Monats auf Seite 26 im Heft oder hier online. Die Band tritt im November gleich zweimal in Leipzig auf. Abzuwarten bleibt, ob sie in diesem Leben wohl irgendwann wirklich noch mal ins Conne Island kommen? (Foto: Paul Ripke)

Wir verlosen 2 x 2 Tickets für Die Toten Hosen am 24. November in der Arena Leipzig.



»Patti Cake$ – Queen Of Rap«



In New Jersey, dort, wo die Skyline des hippen New York am Horizont den Kontrast zum herunter-gekommenen Jersey noch betont, wohnt Patricia Dombrowski. Sie bevorzugt den Namen Patti Cake$ oder Killa P., nennt ihr Spiegelbild gerne »Boss Bitch« und wird von den Idioten in ihrer Nachbarschaft als »Dumbo« gehänselt. Dem harten Leben zum Trotz träumt sie von einer Karriere als Rapstar und es sieht so aus, als wäre ihre Zeit gekommen. Kino at its best: über die Macht der Träume, mit Lokalkolorit und einer verdammt starken Filmheldin.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für »Patti Cake$ – Queen Of Rap«, für einen Termin nach Wahl zwischen dem 16. und 22. November in der Cinémathèque in der Nato.



»Ich werde jetzt tanzen und möchte es möglichst real wirken lassen«

Um die Begegnung von Ich und Welt geht es bei dem Stück mit dem langen Titel. Gewichtige Fragen an denen sich die Darsteller des TheaterPack lustvoll abarbeiten. Katzenmenschen, grünes Licht und schräge Klänge inklusive. (Foto: Frank Schletter)

Wir verlosen 1 x 2 Karten für »Ich werde jetzt tanzen und möchte es möglichst real wirken lassen« am 25. November im Laden auf Zeit.

Ásgeir

Ásgeirs neues Album, das im Mai erschien, ist in vielerlei Hinsicht eine Abkehr von Stimmung und Sound seines Erstlings "Dýrð í dauðaþögn". Er setzt hier stärker auf elektronische Klänge und greift auch Elemente aus R'n'B und Soul auf. Damit lässt Afterglow den Folk-geprägten Akustiksound von »In the Silence« hinter sich und taucht in die kristallklare, melancholisch-melodische Seite der Elektronikmusik ein.

Wir verlosen 2 x 1 Karte für Ásgeir am 21. November im Werk 2/Halle A.



Täubchentanz

Alle Disko-Täubchen können wieder das Tanzbein schwingen, wenn im Täubchenthal alle Floors mit Indie, Electropop, Hiphop, Dance Classics und Alltime Favs bespielt werden

Wir verlosen 5 x 2 Tickets für den Täubchentanz am 18. November im Täubchenthal.



Begegnung im Gewandhaus: Claudius Böhm, Josef Haslinger, Hellmut Seemann

Am zweiten Abend mit dem Motto »Ohne … kein Gewandhaus« setzt sich Claudius Böhm, zusammen Literaturinstitutsdirektor Josef Haslinger und Hellmut Seemann, dem Präsident der Klassik-Stiftung-Weimar erneut mit diesem Teil der Gewandhaus-Geschichte auseinander und bringt dem Publikum näher, wie Orchester und Konzertinstitut auch dank Goethe zu ihrem namengebenden Haus gekommen sind. Musikalisch werden Tristan Thery (Violine), Anton Jivaev (Viola), Nicolas Defranoux (Violoncello), Charlotte Steppes (Klavier) durch den Abend begleiten.

Wir verlosen 4 x 2 Karten für »Ohne Goethe kein Gewandhaus« am 20. November im Gewandhaus.



* Die Gewinner können Ihre Karten für Konzerte im Gewandhaus in der kreuzer-Redaktion abholen.

Pianist und Autor Aeham Ahmad beim muko.hörsaal

Der Pianist und Autor Aeham Ahmad, bekannt geworden als »Pianist in den Trümmern« während des Bürgerkriegs in Syrien, ist im Rahmen der Reihe »muko.hör.saal« am 17. November erstmals in Leipzig zu erleben. In einer Lesung in der Musikalischen Komödie stellt er sein Buch »Und die Vögel werden singen« vor, musikalisch umrahmt vom Chor und Orchester der Musikalischen Komödie. (Foto: Rafael Ugueto)



Wir verlosen 2 x 2 Karten für den muko.hör.saal mit Aeham Ahmad am 17. November in der Musikalischen Komödie.



