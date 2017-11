Jetzt lesen, später zahlen

Leipzig hat von jeher Schriftstellerinnen und Schriftsteller angezogen. Aber wer hätte gedacht, dass die Wiege der australischen Literatur an der Pleiße stand? Ethel Florence Lindsay Richardson (1870–1946), bekannter unter ihrem Nom de Plume Henry Handel Richardson, zog 1889 mit ihrer Mutter von East-Melbourne nach Leipzig. Und hier spielt auch ihr Romanerstling »Maurice Guest« (1908). Der Titelheld sagt seinem Schulmeisterdasein in der englischen Provinz adieu, um sich in Leipzig zum Pianisten ausbilden zu lassen. Dort verliebt er sich in die mysteriöse Australierin Louise Dufrayer. Der Übersetzer Fabian Dellemann und der Anglistikprofessor Stefan Welz arbeiten an einer Neuübersetzung des fast tausendseitigen Klassikers.