Jetzt lesen, später zahlen

So, wie manch einer regelmäßig mit Freunden ins Fitnessstudio geht, gibt es mit dem »Musikzimmer Leipzig« in der Stadt ab sofort einen Raum, in dem Erwachsenen das Musizieren in Gemeinschaft ermöglicht wird. Egal ob mit oder ohne musikalische Vorkenntnisse, ist hier jeder willkommen, geübt werden muss nicht.