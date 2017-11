Jetzt lesen, später zahlen

Drei kleinformatige Schautafeln zu Kupfer-, Aluminium- und Eisen-Gewinnung, eine Postkarte vom Haus der Deutschen Handlungsgehilfen in der heutigen Karl-Liebknecht-Straße 14 und ein Heft mit einem vorläufigen Überblick zum Deutschen Kriegswirtschaftsmuseum sind in einer Vitrine der Ausstellung »Bildfabriken. Infografik 1920–1945. Fritz Kahn, Otto Neurath et al.« im Buch- und Schriftmuseum zu sehen. Das Museum bildet nicht nur die ersten Schritte Otto Neuraths und dessen Vorstellungen zur modernen Infografik ab, sondern in ihm kam eine neuartige Museumspraxis zur Anwendung, die bis in die Gegenwart wirkt.