James Holden & The Animal Spirits

James Holden war mal Queen-Fan. Doch dann hat er angefangen, sich für elektronische Musik zu interessieren. Er erforscht sie regelrecht – als DJ, Produzent und Labelbetreiber von Border Community. Verband er auf seinem letzten Album »The Inheritors« elektronische mit psychedelischen Sounds, Abstraktes mit Kraut und afrikanischen Percussions, geht er mit seinem neuen Projekt James Holden & The Animal Spirits einen Schritt weiter und widmet sich nun Marokkos Gnawa-Trance-Tradition samt Trommeln, Trance und Jazz. (Foto: Laura Lewis)

Wir verlosen 1 x 2 Karten für James Holden & The Animal Spirits am 29. November im Conne Island.



Musica Nova: Japan



Im November gastiert das Gewandhausorchester auf seiner Tournee mit Herbert Blomstedt unter anderem in Japan: Mit dem zweiten Abend zur Musica Nova in dieser Spielzeit will das Gewandhaus daher ein Zeichen des kulturellen Austauschs über Länder- und Gattungsgrenzen hinweg setzen. Steffen Schleiermacher und das Ensemble Avantgarde widmen sich schon länger neuerer und neuester Musik aus Japan. Bei Musica Nova werden also Werke von Komponisten wie Toru Takemitsu, Toshio Hosokawa oder Kazuo Fukushima zu hören sein.

Wir verlosen 3 x 2 Karten für Musica Nova am 29. November im Gewandhaus.*



»89/90«

Peter Richter beschreibt in seinem Roman »89/90« die chaotischen Zustände zur Wendezeit, in der viele Grundlagen für die gegenwärtige Stimmung und Verwerfungen der deutschen Gesellschaft liegen. Die schräge Bearbeitung für die Bühne durch Regisseurin Claudia Bauer und Dramaturgen Matthias Huber wurde 2017 zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Hervorzuheben ist insbesondere die gelungene Chorarbeit. »Geradezu dadaistisch werden Militärjargon und ideologische Belehrungen in den Gesang integriert, darübergelegt, geschrien, geträllert. Das ist wie Marthaler, nur schneller, schriller, lauter.« (Nachtkritik)

Wir verlosen 2 x 2 Karten für »89/90« am 26. November im Schauspielhaus.

Matze Rossi

Matze Rossi verabschiedet das Jahr mit einer Tour, die den passenden Namen »Musik ist der wärmste Mantel« trägt und feiert gleichzeitig eine Premiere: Die erste Duo-Tour! Mit Multiinstrumentalist Martin Stumpf bringt er alte und neue Stücke in bezauberndem Gewand auf die Bühne. So bekommt die bewährte Akustikgitarre und die unverwechselbare Stimme die beste Gesellschaft von schönen E-Gitarren Sounds, feinen Klavierklängen und Kontrabass.

Wir verlosen 2 x 1 Karte für Matze Rossi am 29. November im Werk 2/Halle D.



Sing dela Sing

Alle singen – all night long.

Hier ist jeder die Leadstimme. »Sing Dela Sing« überlässt das gemeinsame Singen nicht mehr den Kirchenchören, den Fußballfans und den Gesangsvereinen. Deshalb gibt es eher Friday I’m in Love statt Schiri, wir wissen wo Dein Auto steht oder Valerie statt Rosamunde. Cem A. Süzer und Gunter Papperitz laden die Zuschauer zum mitmachen ein.

Wir verlosen 2 x 1 Karte für Sing dela Sing am 28. November im Werk2/Halle D.



Happy Dinner Card 2018

Dem Gaumen schmeicheln geht am besten zu zweit. Mit der Happy Dinner Card werden alle glücklich, denn Gastronomen bieten Karteninhabern attraktive Angebote – meist essen zwei zum Preis von einem. Außerdem gibt es Rabatte auf Eintrittskarten und vieles mehr. Unsere Happy Dinner Cards Premium sind von Januar 2018 bis Februar 2019 gültig bei allen Partnern in Berlin, Potsdam, Hannover, Leipzig, Dresden, Chemnitz, Magdeburg, Halle, Erfurt, Jena und Gera.

Wir verlosen 5 Happy Dinner Cards mit Gastro-Guide.*



