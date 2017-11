Jetzt lesen, später zahlen

Die naturheilkundliche Praxis von Gregor Schumann ist in Weiß, Grün und mit hellem Holz eingerichtet. In den Schränken stehen medizinische Bücher, in den Behandlungsräumen Liegen. Die Atmosphäre ist auf eine nüchterne Art angenehm und ruhig. An Asien erinnert wenig, obwohl er hier zusammen mit einem Kollegen hauptsächlich Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) praktiziert. Man muss schon ein wenig genauer hinsehen, um die feinen Akupunkturnadeln in den Regalen zu entdecken.