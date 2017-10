Kein Mann im Kasten

Manchmal kommen Termine erst spät, viel zu spät in die Redaktion – und können dann nicht mehr im entsprechenden Heft gewürdigt werden. »Visual Short Stories« ist so ein Fall. Über das des Duo Mimikry und seine sehenswerte Show hätten wir gern einen Beitrag im September-Heft gebracht. Weisen wir also online auf das Spektakel hin.