Mit langem Atem gegen Entmietung

Mit einem Sektempfang feiern die Mieter der Jahnallee am Samstag einen Etappenerfolg in ihrem Kampf um würdiges Wohnen: Trotz zwei Jahren Mietstreit hatte es die in Berlin ansässige Erste BSL Projektentwicklung GmbH & Co. KG nicht geschafft, alle Bewohner aus dem Haus zu verdrängen. Am Ende verkauften die Eigentümer die Immobilie. Der Fall zeigt, dass es sich lohnen kann, politisch und juristisch gegen Entmietungen vorzugehen.