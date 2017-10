Legida endet in der Tram

Das wars also mal wieder. Leipzig hat eindrucksvoll bewiesen, dass Legida nicht willkommen ist. Gut hundert »Legidioten« standen einige Tausend Leipziger entgegen, die lautstark dafür sorgten, dass die Schar um Thomas Festerling ihre fremdenfeindlichen Tiraden nicht unters restliche Volk bringen konnte. Denn die, die da am Donnerstag wieder gebetsmühlenartig skandierten, dass sie doch das Volk seien, passten am Ende in eine Straßenbahn.